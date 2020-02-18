AA
Haber Giriş: 18.02.2020 - 15:14,
Filistin'de ısıtma sistemi patlamaya neden oldu
Filistin'de bir üniversitenin ısı sisteminde patlama meydana geldi. 10 kişinin yaralandığı açıklandı
Filistin'in El Halil kentinde bir üniversitenin merkezi ısıtma sisteminde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Patlamanın adından üniversite binasından dumanlar yükseldi. Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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