MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFilistin'de ilk kez Delta varyantı görüldü
GeriDünya Filistin'de ilk kez Delta varyantı görüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 27.06.2021 - 15:49 | Son Güncelleme:

Filistin'de ilk kez Delta varyantı görüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Filistin'de ilk kez Delta varyantı görüldü

Filistin'de, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Hindistan'da ortaya çıkan "Delta" varyantı ilk kez tespit edildi.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, işgal altındaki Batı Şeria'da iki kadında Delta varyantına rastlandığını açıkladı.

Keyle, söz konusu kadınların kısa sıra önce Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) döndüklerini ifade etti.

Delta varyantı tespit edilen kadınlarla temaslı kişilerin karantinaya alınması için çalışmaların başlatıldığını kaydeden Keyle, Filistinlilerden zorunlu nedenler dışında yurt dışına çıkmamalarını istedi.

Delta paniği büyüyor 85 ülkeye sıçradı... Avustralya kapanmaya gidiyor
Delta paniği büyüyor! 85 ülkeye sıçradı... Avustralya kapanmaya gidiyor

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında, Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 3 bin 824 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 342 bini aştı.

Batı Şeria'da salgın büyük ölçüde kontrol altına alınsa da abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ortalama olarak yapılan her 6 testten biri pozitif çıkıyor.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi