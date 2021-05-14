Filistin'de buruk bayram

İsrail'in Gazze’ye yönelik hava saldırılarını sürdürdüğü bir ortamda yüz binden fazla Müslüman, bayram namazı için Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’da toplandı. Filistinliler, ramazanın son günlerinde İsrail polisinin sert müdahalelerine sahne olan, İslam dininin en kutsal üçüncü mabedini tamamen doldurdu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bayram namazına 100 binden fazla kişinin katıldığını açıklarken, son saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı da kılındı. Namaz sonrası çok sayıda kişi, Filistin ve kelime-i tevhid bayraklarının yanı sıra Türk bayrağı da açarak “özgürlük ve zafer” sloganlarının atıldığı protesto gösterisi düzenledi.

GAZZE’DE TABLO ÇOK FARKLI

Ramazan ayının son günlerinde yüzlerce Filistinlinin yaralandığı çatışmaların ardından bayram sabahı yeni bir gerginliğin yaşanmadığı Doğu Kudüs’te tansiyon bir nebze düşmüş görünürken Hamas kontrolündeki Gazze’de ise tablo çok farklı. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’ne hava saldırısı gerçekleştirmeye devam ederken, İsrail topçu birlikleri Gazze’nin Ummu en-Nasr köyündeki evleri yoğun topçu atışıyla hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, dün kente yönelik yeni saldırılarla hayatını kaybedenlerin sayısının 27’si çocuk olmak üzere 103’e çıktığını açıkladı.

BAYRAM COŞKUSU YAŞANMADI

Hamas örgütü, bayram namazının büyük kalabalıklar olmadan evlerde ya da en yakın camilerde kılınmasını istedi. Her yıl bayram heyecanının yansıdığı caddelere sessizlik hâkimdi. Bayram coşkusunun yaşanamadığı adreslerden Gazze’nin güneyindeki Han Yunus mahallesinde onlarca kişi, önceki gün İsrail’in bir eve yönelik hava saldırısında ölen 11 ve 13 yaşlarındaki iki çocuğun cenaze törenine katıldı.

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