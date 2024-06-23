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Filistin uzmanı ABD’li diplomat istifa etti

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#Biden#Filistin#ABD
Filistin uzmanı ABD’li diplomat istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 07:00

Biden yönetiminin İsrail’e arka çıkan politikalarına mesafeli bir yaklaşım içinde olan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın İsrail-Filistin işlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Andrew Miller, ailesine vakit ayıramadığını gerekçe göstererek istifa etti.

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Gazze’de sekiz aydır süren savaşın her şeyin önüne geçmesi nedeniyle ailesini göremediğini belirten Miller, bu sorumluluklar olmasaydı işinde kalmayı ve yönetim politikasına katılmadığı alanlar da dahil olmak üzere inandığı şeyler için mücadele etmeyi tercih edeceğini belirtti. Washington Post gazetesine göre, Miller’ı tanıyanlar onu Filistin haklarının ve devletinin ilkeli bir destekçisi ve Ortadoğu meseleleri hakkında detaylı düşünen biri olarak değerlendiriyor. Andrew Miller, daha önce ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi’nin kıdemli politika danışmanı ve Obama yönetimi sırasında Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nde Mısır ve İsrail askeri meselelerinde sorumlu direktör olarak görev yaptı. İstifası ABD Dışişleri için bir kayıp olarak nitelendirilirken diplomatların bakanlığın Yakındoğu bölümünde yönlendirici etki göstermesinin giderek zorlaştığına işaret ediliyor.

 

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#Biden#Filistin#ABD

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