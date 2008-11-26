A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi İzmir'in Dikili ilçesinde, yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelen ve yurt dışına götürülmek istenen Filistin uyruklu 3 kaçak yakalandı. Kaçışı organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 Türk, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Dikili Emniyet Müdürlüğü, bir ihbar üzerine 35 T 5475 plakalı taksiyi Yazıtlar mevkisinde durdurdu.

Araçta bulunan ve pasaportları olmadığı belirlenen Filistin uyruklu 3 kişi ile taksi şoförü Mehmet Akarkan ve araçta bulunan Murat Durmaz gözaltına alındı.



Kaçakların ifadelerinde, şoför ve arkadaşı ile kendilerini yurt dışına götürmesi konusunda anlaştıklarını anlattıkları belirtildi.

Adliyeye sevk edilen Akarkan ve Durmaz, Dikili Asliye Ceza Mahkemesince tutuklandı. Araca da mahkemece el konuldu.

Zanlıların suçlamayı kabul etmedikleri öğrenildi.



Kaçaklar, sınır dışı işlemleri için İzmir Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğüne gönderildi.

