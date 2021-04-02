Filistin seçimlerinde yarışacak 36 aday listesi açıklandı

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, sunulan 36 listenin 13'ünün kabul edildiği, diğer aday listelerinin ise halihazırda inceleme aşamasında olduğu belirtildi.

Filistin'deki iki önemli gruptan Fetih ve Hamas hareketleri iki ayrı liste ile seçimlere katılıyor.

Diğer yandan, Fetih Hareketinden ihraç edilen eski Bakan Nasır el-Kudva ile 19 yıldır İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan Filistin direnişinin sembol isimlerinden Fetih Merkez Konsey Üyesi Mervan el-Bergusi, seçime ortak listeyle girecek.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı sol gruplar ise onları tek listede birleştirme çabaları başarısız olduktan sonra birkaç listeyle seçimlere katılacak.

Filistin Kurtuluş Örgütünden dört küçük grupla koalisyon yapılarak oluşturulan Fetih'in listesine Hareketin Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul başkanlık ediyor.

Halil Hayye'nin başkanlık ettiği Hamas listesinde de Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'ten liderler, Hristiyanlar, akademisyenler, bağımsızlar ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular yer alıyor.

Eski Bakan Nasır el-Kudva ile Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan el-Bergusi'nin ortak hazırladığı listede de akademisyenler, Fetih Hareketinden isimler ve Bergusi'ye yakın kişiler bulunuyor.

Kudva'nın başkanlığını yaptığı listede, Mervan el-Bergusi'nin desteklediği ancak bizzat bulunmadığı, eşi ve bazı yardımcılarının yer aldığı ifade ediliyor.

Fetih Hareketinden ihraç edilen Muhammed Dahlan'ın listesinde ise yine Fetih'ten ihraç edilen bazı isimler ve Dahlan'ın eşi Celile Dahlan bulunuyor.

FHKC'nin hazırladığı listede, Filistinli sol grubun Ahmed Saadat gibi İsrail hapishanelerindeki yöneticileri de yer alıyor.

İbrahim Ebu Hacle'nin başkanlık ettiği listede de yine İsrail hapishanelerinde tutuklu grup yöneticilerinin isimleri mevcut.

Filistin Halk Partisi ile Filistin Demokratik Birliği, "Birleşik Sol" adıyla ortak bir listeyle seçime katılacak.

Mustafa el-Bergusi başkanlığındaki Filistin Ulusal Girişimi tarafından oluşturulan bu listede, girişimin içinde yer alan aktivistler ve bağımsız ulusal figürlerden oluşan 50 aday bulunuyor.

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