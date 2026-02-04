×
Filistin lideri Abbas'tan Türkiye'ye teşekkür

#Filistin#Mahmud Abbas#Türkiye-Suudi Arabistan Ortak Bildirisi
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yayımlanan ortak bildiride Filistin halkının haklarına yönelik yer alan tutumları "onurlu, ilkesel ve kararlı" diye niteledi. Abbas, bu yaklaşımın Filistin halkının meşru ulusal haklarını desteklediğini kaydetti.

Abbas, yaptığı yazılı açıklamada, iki ülkenin ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, Gazze Şeridi’ndeki işgalin sona erdirilmesi ve Filistin Ulusal Yönetimi’nin Gazze’de tüm sorumluluklarını yeniden üstlenmesinin önünün açılması yönündeki vurgularını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Filistin Devlet Başkanı, bu adımların, İsrail işgalinin tamamen sona erdirilmesine giden sürece katkı sağlayacağını ifade etti.

Abbas, ortak bildiride uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler kararları ve 2002 Arap Barış Girişimi çerçevesinde, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının gerekliliğinin açık şekilde vurgulanmasına da dikkat çekti.

'İKİ ÜLKENİN TUTUMU ULUSLARARASI ÇABALARI GÜÇLENDİRİYOR'

Türkiye ve Suudi Arabistan’ın uluslararası hukuk ve meşruiyeti savunan, Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık haklarını destekleyen tutumlarını öven Abbas, bu yaklaşımın adil ve kapsamlı bir barışın sağlanmasına yönelik uluslararası çabaları güçlendirdiğini vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yayımlanan ortak bildiride Filistin halkının haklarına yönelik yer alan açıklamaların "onurlu, ilkesel ve kararlı" olduğunu ifade etti.

ABBAS'TAN GAZZE VURGUSU

Abbas ayrıca, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın Gazze Şeridi’nde giderek kötüleşen insani durum, devam eden İsrail saldırıları, insani yardımların girişinin engellenmesi ve sınır geçişlerinin kısıtlanmasına ilişkin dile getirdiği derin endişeleri paylaştığını kaydetti.

Gazze’ye yönelik yardımların ulaştırılabilmesi için tüm geçiş noktalarının hiçbir engel olmaksızın açılması gerektiğine yönelik çağrıyı da memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Filistin lideri, bildiride sivillerin korunmasının garanti altına alınması, hayati altyapının hedef alınmaması ve İsrail işgal makamlarının uluslararası hukuk ile uluslararası insani hukuka uymasını sağlamak amacıyla uluslararası toplumun baskı uygulaması gerektiğine yapılan vurgunun önemine işaret etti.

TÜRKİYE-SUUDİ ARABİSTAN ORTAK BİLDİRİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki dünkü temaslarının ardından, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 31 maddelik ortak bildiri yayımlanmıştı.

Bildiride, Filistin'le ilgili son gelişmelere ilişkin olarak her iki tarafın da Gazze Şeridi'nde kötüleşen insani durum, devam eden İsrail saldırıları, insani yardımların ve sınır geçişlerinin engellenmesi konusunda derin endişelerini dile getirdiği aktarılmıştı.

Gazze'de yardım çabalarının yoğunlaştırılması ve çok ihtiyaç duyulan insani yardımın ulaştırılmasını sağlamak için Şerit boyunca tüm geçişlerin engelsiz bir şekilde açılmasının sağlanmasının önemi vurgulanmıştı.

