Filistin lideri Abbas, Hamas'ı suçladı

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas'ı, binlerce Filistinlinin hacca gitmesini engellemekle suçladı.

Hac için Suudi Arabistan'ın Mekke kentine gelen Abbas, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Maalesef, tarihte ilk kez Filistin halkının hacca gitmesi engellendi" derken, İsrail'in bile hiçbir zaman Filistinlilerin hacca gitmesini engellemediğini söyledi.



Mahmud Abbas, Gazze'deki hacı adaylarının bu yıl hacca gitmekten mahrum bırakıldığını belirtirken, "İnşallah gelecek yıl onlar, Gazze'nin hacı kontenjanının ilk sırasında yer alacaklar" dedi.



Hamas, Batı Şeria'daki Filistin Yönetimi'nin aracılığıyla hac için izin ve gerekli belgeleri alan hacı adaylarının Gazze'den çıkışlarına yasak getirmişti.



Ramallah'taki Filistin Yönetimi'nin kurayla belirlediği hacı adayları, Mısır üzerinden Suudi Arabistan'a gidecekti. Suudi Arabistan'ın, Gazze'deki fiili Hamas yönetiminin ilettiği listedeki hacı adaylarına ise vize vermediği belirtilmişti.