Filistin için yüzbinler yürüdü... Londra polisinden teyakkuz

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İngiltere’nin başkenti Londra, Filistin’e destek yürüyüşü ve 1’nci Dünya Savaşı’nın bitişini anma günü (Gelincik Günü) etkinliklerinin çakışması nedeniyle dün adeta tetikteydi. Protestolar nedeniyle Londra’da 2 bin güvenlik görevlisi alarma geçirildi. Filistin yanlısı göstericileri engellemeye çalışan aşırı sağcı gruplarla polis arasında arbede yaşandı, 82 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Suella Braverman’ın Filistin’e destek yürüyüşlerini “nefret yürüyüşü” sözleriyle eleştirmesini protesto etmek isteyen on binlerce Filistin yanlısı gösterici, dün Hyde Park’ta toplandı. Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Filistin ile dayanışma eylemine katılan göstericiler, İsrail’in Gazze’ye saldırılara son vermesi, ablukayı kaldırması, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze’ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu. Öte yandan 1’inci Dünya Savaşı’nda ölenleri anma anıtı olan Cenotaph etrafında da sıkı güvenlik önlemleri alınırken, Yahudi toplumuna yönelik güvenlik tedbirleri de arttırıldı.

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Eylemde ‘Yahudi ve Filistin devletinden yana’ pankartı dikkat çekti.

POLİSLE ARBEDE ÇIKTI

Aşırı sağcı ve İslam karşıtı Tommy Robinson’un internetten çağrısı üzerine dün sabah saatlerinden itibaren Cenotaph bölgesinde toplanmaya başlayan taraftarları İngiltere bayrakları ve ‘Ölene kadar İngiltere’ sloganıyla yürüyüşe geçmeye çalışırken polisle aralarında çatışma çıktı. Polis, cop kullanarak eylemcilerin savaşın bitimini konu alan tören alanına girmesini engelledi. Daha sonra Filistin yürüyüşüne provokatif müdahalelerde bulunmaya çalışanlara polis müdahale etti. İngiliz siyasetçiler, iki etkinliğin çakışması nedeniyle polise Filistin yürüyüşünün ertelenmesi için baskı yapmış, ancak etkili olamamıştı. Başbakan Rishi Sunak ve İçişleri Bakanı Braverman, gösterilerin kontrolden çıkmasının bugün yapılacak ve Kral 3’üncü Charles’ın da katılacağı, Cenotaph anıtına çelenk koyma törenini olumsuz etkileyebileceğini öne sürmüştü.

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Filistin yürüyüşüne karşı eylemlerde en az 82 kişi gözaltına alındı.

YAHUDİ GRUPLAR DA KATILDI

Londra’da Hyde Park’tan ABD Büyükelçiliği’nin bulunduğu Vauxhall’a kadar süren yürüyüş büyük ölçüde barışçıl geçti. Eyleme Gazze’de savaşın sona ermesini isteyen Yahudi göstericiler ve Siyonizme karşı çıkan Yahudi ortodoks gruplar da katıldı.