Filistin için telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail’in Kudüs, Gazze, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik pervasız saldırıları karşısında Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını belirterek, uluslararası camianın da İsrail’e güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini, bu amaçla her seviyede girişimlerini sürdürdüklerini ifade etti.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VURGUSU

Rusya’nın iki devletli çözüme işaret eden açıklamasını önemli bulduğunu belirten Erdoğan, iki ülkenin Kudüs’te yaşanan gelişmeler konusunda hemfikir olduğunun gösterilmesinin önemli bir mesaj teşkil ettiğine dikkati çekti. Erdoğan, kriz daha fazla büyümeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin meseleye müdahil olmasının önemli olduğunu ve Konsey’in İsrail’e saldırıları durdurması hususunda kararlı ve net mesajlar vermesi gerektiğini vurguladı.

Fillistinli sivillerin korunması için uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde de çalışılması gerektiğini belirten Erdoğan, Türkiye ve Rusya’nın BM’de tüm bu konularda yakın işbirliği sergileyeceğine inandığını ifade etti.



Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile de telefonla görüştü. İki liderle de ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

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