Filistin füzeleri Demir Kubbe’yi deldi

YENİ TAKTİK DEVREDE

Hamas’ın son birkaç yılda savaş teknolojisinde ilerleme kaydettiğini vurgulayan gazete haberinde şu ifadeleri kullandı: “İsrail Savunma Bakanlığı verilerine göre, Hamas ve İslami Cihad örgütlerinin elinde genelde İran, Rusya ve Suriye menşeli 16 bin civarında füze bulunuyor. Bunlardan kontrolsüz atılan 10 km menzilli ‘Kassam’ ile ‘Grad’ füzeleri Gazze’deki atölyelerde üretiliyor. İran yapımı ‘Seccil-55’, Suriye yapımı ‘M302’ ve yine İran kökenli ‘Fecr-5’ 100 km menzilli füzeler ise bir şekilde buraya ulaştırılmış. Demir Kubbe savunma sistemi nasıl deliniyor? Hamas, her seferinde 100 kadar füzeyi aynı anda ateşliyor. Bu füzelerin çoğu kısa menzilli Kassam. Demir Kubbe bu küçük füzeleri avlamaya çalışırken 200 kg patlayıcı taşıyabilen taktik ‘Fecr-5’ füzeleri İsrail şehirlerine ulaşabiliyor. Füzeleri havada avlamaktan aciz kalan İsrail Savunma Bakanlığı şimdi kara harekâtı hazırlıkları yapıyor.”

İSRAİL DE KAYNIYOR: NETANYAHU’YU ÜRKÜTEN YAHUDİ-ARAP KAVGASI

Gazze’ye yönelik hava saldırıları devam ederken, İsrailli Arapların maruz kaldıkları ırkçı tehditler iç savaş endişesine neden oluyor. İsrail vatandaşı Filistinliler ile Yahudilerin bir arada yaşadığı Lid başta olmak üzere Bat Yam ve Acre gibi kentlerde önceki gece başlayan şiddet olayları dün sabah saatlerine kadar sürdü. Özellikle Bat Yam kentinde, televizyonda canlı yayında aktarılan ve aracından indirilen bir İsrail vatandaşı Arap’ın kabalık bir grup tarafından linç edilmek istendiği görüntüler tepki çekti.



İÇ SAVAŞ UYARISI YAPTILAR



Bu anlara ilişkin değerlendirmesinde İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, olaylarının iç savaşa evrilebileceği uyarısında bulundu. Yaşananlardan oldukça endişeli olduğunu belirten Rivlin, “Yerel yöneticilere, dini liderlere ve vatandaşlarımıza yalvarıyorum. Gözlerimizin önünde korkunç şeyler yaşanmadan önce bunu durdurmak için ne yapabiliyorsanız yapın. Sebepsiz yere aramızda bir iç savaşla karşı karşıyayız. Bu çılgınlığı durdurun” diye konuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ulusa seslenerek, “Hiçbir şey Arapların, Yahudiler tarafından ya da Yahudilerin Araplar tarafından linç edilmesini haklı gösteremez. Adaleti kendi elinize alamazsınız” dedi. Önceki gece Arap kent ve beldelerinde polis, 374 İsrail vatandaşı Filistinliyi gözaltına aldı. 9 milyon nüfuslu İsrail’in 2 milyonu Filistinlilerden oluşuyor.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara