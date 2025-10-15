‘Filistin devleti ne olacak’ Trump: Önce Gazze inşa edilsin de...

Haberin Devamı

‘İki devletli çözüm’ konusuyla ilgili bir soruya, “Ben bir devlet, çift devlet ya da iki devlet hakkında konuşmuyorum. Gazze’nin yeniden inşası hakkında konuşuyoruz” diyen Trump, Gazze’nin yönetiminin gelecekteki durumu için “Onu göreceğiz. Birçok insan tek devletli çözüm istiyor. Bazıları iki devletli çözüm istiyor” ifadelerini kullandı. Trump, Ortadoğu’da barış ilanı için henüz erken olduğu fikrini ise “Daha fazla insanın ölmesini mi istiyorsun? Birkaç yıl daha savaşsınlar, binalar insanların üstüne yıkılmaya devam etsin diyorsun yani? Doğru şekilde yaptık. Bence zamanlamamız mükemmeldi” diye reddetti.

‘HAMAS SİLAHSIZLANACAK’

Öte yandan Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Hamas’ın elindeki 20 esirin tamamının serbest bırakıldığını belirten Trump, “Büyük bir yük kalktı, ancak henüz iş bitmedi. Ölü olanlar, söz verildiği gibi teslim edilmedi. İkinci aşama şimdi başlıyor” ifadesini kullandı. Trump daha sonra bir basın toplantısı sırasında yaptığı açıklamada da şunları söyledi: “Hamas bize yanlış şekilde anlattı. 26 ya da 24 ölü rehine vereceklerini söylediler ve görünüyorki ellerinde öyle bir sayı yok. Konuştuğumuz sayı çok daha az. Bunları geri istiyorum. Hamas silahsızlanacak. Silahsızlanacaklarını söylediler. Eğer silahsızlanmazlarsa, biz yapacağız. Hem de çabuk ve şiddet kullanarak.”

‘ERDOĞAN PUTİN’DEN SAYGI GÖRÜYOR’

Mısır’dan ABD’ye dönerken uçakta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk çabalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, “Erdoğan, Rusya’dan saygı görüyor. Ukrayna konusunda size bir şey diyemem ama Putin tarafından saygı duyuluyor. Arabulucu olabilir” diye konuştu. ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin ile görüşerek Ukrayna savaşını bitirmeye çalışmış, ancak Moskova’nın itirazları nedeniyle Ukrayna’ya desteği arttırma kararı almıştı. İşte cuma günü Ukrayna lideri Volodimir Zelenski’nin Beyaz Saray’da Trump ile görüşeceği açıklandı. Görüşmede ABD’nin Ukrayna’ya Tomahawk seyir füzesi verme ihtimalinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Trump’ın arabuluculuk sözleri bir yandan da Ukrayna için yeni bir girişim mi başlatacağı konusunda da merak uyandırdı.