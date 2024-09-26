Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas BM kürsüsünde: Mescid-i Aksa Müslümanlara aittir

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listin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ilk defa ülkesinin temsil edildiği Birleşmiş Milletler'in 79. Genel Kurulu’ndan dünyaya seslendi.

Konuşmasına "Mescid-i Aksa Müslümanlara aittir" diyerek başlayan Abbas, “Filistin bizim vatanımızdır. Babalarımızın, dedelerimizin toprağıdır. Bizim olarak kalacaktır. Ayrılmayacağız. Ayrılmayacağız. Ayrılmayacağız” dedi.

Abbas, Temmuz ayında ABD Kongresi'ne Gazze'de “pratikte” hiç çocuk öldürülmediğini söyleyen Netanyahu'yu yalan söylemekle suçladı.

Abbas, “Allah adına soruyorum, o zaman 15 binden fazla çocuğu öldüren kim? Bu suçu durdurun. Hemen durdurun. Çocukları ve kadınları öldürmeyi durdurun. Soykırımı durdurun. İsrail'e silah göndermeyi durdurun.” ifadelerini kullandı.

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"AMERİKA'NIN GÖZÜNDE ÜYELİĞİ HAK ETMİYORUZ"

Abbas konuşmasına, şu sözlerle devam etti:

"Bu çılgınlık devam edemez. Gazze ve Batı Şeria'daki insanlarımızın başına gelenlerden tüm dünya sorumludur. Gazze'de artık elektrik yok, içilebilecek su yok, yaşam belirtisi yok. Gazze yıkıldı ve İsrail işlediği savaş suçlarının hesabını vermeyeceğini mi düşünmektedir. İsrail kurulduğu 1948'den beri bize soykırım uyguluyor. İsrail'i, dünya ikna edemedi ve sivilleri öldürmeye devam etti. Bizi çok üzüyor, Amerikan yönetimi 3 kez güvenlik konseyinin kararını veto iptal etti. Dedi ki savaş devam etsin. ABD, İsrail'i silahlandırmaya devam etti ve kadınları ve çocukları öldüren İsrail'e cesaret vetti. Filistin devletinin BM'deki koltuğunu ABD veto etti. Biz niye diğer halklar gibi üye olamıyoruz. Amerika'nın gözünde üyeliği hak etmiyoruz, bu yüzden veto hakkını buna karşı kullanıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin halkımıza karşı çıkmakta nasıl ısrar edebildiğini anlamıyorum."

Mahmud Abbas ayrıca, "Filistin halkı, İsrail işgal ordusunun şehit ettiği Ayşenur Hanım’ın duruşunu unutmayacaktır." diye konuştu.