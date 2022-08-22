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Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye’ye geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Mahmud Abbas#Filistin#Ziyaret
Filistin Devlet Başkanı Abbas Türkiye’ye geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2022 20:55

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 22-24 tarihleri arasında Türkiye’ye resmi ziyaretlerde bulunacak.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 22-24 Ağustos 2022 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir. Yarın yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır. Ayrıca, Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır" denildi.

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#Mahmud Abbas#Filistin#Ziyaret

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