Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'İsrail'in uygulamaları iki devletli çözümü baltalıyor'

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Filistin resmi haber ajansının haberine göre, Abbas, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield'la Ramallah'ta görüştü.

Abbas, görüşmede, "İsrail'in gayrimeşru yerleşim, öldürme, topraklara el koyma, evleri yıkma gibi tüm uygulamaları ABD'nin desteğini açıkladığı iki devletli çözüm projesini tehlikeli bir şekilde baltalamayı hızlandırıyor." dedi.

"İşgal makamları tarafından 6 sivil örgütün terörist ilan edilmelerini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz." ifadesini kullanan Abbas, şöyle konuştu:

"Esirlere uygulanan tacizlerin sürmesi ve şehit cenazelerine el konulmasını da kabul etmiyoruz. İşgal güçlerinin imzalanmış anlaşmaları görmezden gelme ve barıştan uzaklaşma durumunda ısrar edecek olursa, bizim de elimizde farklı tercihlerimiz var. Halkımızın haklarını ulusal çıkarlarımızı koruyacak icraatları yerine getiririz."

"Barış ve bunu gerçekleştirmek için Uluslararası Dörtlü'nün himayesinde uluslararası bir konferans düzenlemek amacıyla elimizi uzatıyoruz." diyen Abbas, tüm tarafların uluslararası meşruiyete bağlı kalacağı ulusal birlik hükümeti kurulması için Filistin seçimlerinin düzenlenmesine olan kararlılığını dile getirdi.

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ABD heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, Greenfield’in yaptığı görüşmelerin eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde zarar gören ABD-Filistin ilişkilerini yeniden inşa etme çabası çerçevesinde olduğu kaydedildi.

Greenfield, görüşmede, "Biden yönetiminin iki devletli bir çözüme güçlü desteğini ve İsraillilerin ve Filistinlilerin eşit özgürlük, refah, güvenlik ve onuru hak ettiğine inandığını" iletti.

Açıklamaya göre Greenfield, "insan haklarına saygı gösterilmesi ve yerleşim faaliyetleri, Filistinlilerin evlerinden çıkarılması ve şiddete teşvik gibi iki devletli çözüm umutlarını baltalayan eylemlerden kaçınmanın önemini" vurguladı.