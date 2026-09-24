Filistin Devlet Başkanı Abbas: İsrail devlet terörü işliyor... ‘Filistin halkı en zor günlerinde’

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumunda konuştu.

Dünya liderlerine video konferans ile hitap eden Abbas, "İsrail devlet terörü işliyor" dedi ve ekledi:



"Filistin halkı en zor günlerinde. Bu hukuka aykırı, cezalandırıcı önlemleri reddediyoruz ve bunların dayandırıldığı suçlamaları ve gerekçeleri de reddediyoruz. ABD'yi saygılı olmaya davet ediyorum"

Abbas, sözlerine "Filistin halkı ve yönetimi işgalin sona ermesini talep ettiği için cezalandırılmamalı" ifadesiyle devam etti.

Abbas, açıklamasında şöyle konuştu:

"Amerikan yönetimini, uygulanan yaptırımları ve kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyoruz. Diyaloğa ve karşılıklı saygıya davet ediyoruz. Bizimle ve uluslararası toplumla çalışarak iki devletli çözümü uluslararası meşruiyet adına uygulamalarını umuyoruz.

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Uluslararası hukukun ve siyasi ve diplomatik davranışların tarafını seçen tarafları cezalandırmaktan vazgeçmelerini talep ediyoruz.

Sayın Başkan, değerli üye ülkeler; bugün Filistin halkı tarihinin en zorlu, en tehlikeli zamanlarından birindeyken size hitap ediyorum. İnanılmaz bir adaletsizlik durumu söz konusu. İşgal söz konusu ve insanlar şu anda kendi kaderini tayin etmekte zorluk çekiyor.

Gazze Şeridi'nde halkımız, İsrail işgal güçleri tarafından öldürülme, aç bırakılma ve yerinden edilme gibi suçlarla karşı karşıya kalıyor. Burada inanılmaz, akıl almaz bir insanlık krizi gözlerimizin önünde yaşanıyor. Şehirlerimiz yok edildi, kuruluşlarımız yok edildi, okullarımıza saldırıldı, üniversitelerimiz yıkıldı, hastanelerimiz yıkıldı, kiliseler ve camiler yıkıldı. Hayatımızı sürdürmek için ihtiyaç duyduğumuz bütün temel ihtiyaçlarımız elimizden alınıyor.

"FİLİSTİN HALKININ KENDİ DEVLETLERİNDE, KENDİ TOPRAKLARINDA HAYATI SÖZ KONUSU"

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de yerleşimcilerin işgali söz konusu ve Kudüs izole ediliyor. Terör eylemleri, işgalci güçlerin desteğiyle giderek büyüyor. Toprak hırsızlığı, yıkımlar, kontrol noktaları ve baskınlar sürüyor. Uluslararası hukukun şu anda fayda etmediğini görüyoruz. İsrail, kendi çabaları ve faaliyetleriyle etnik temizlik ve devlet terörü uyguluyor.

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Uluslararası hukukta yer edinmiş büyük bir kuruluş olarak Güvenlik Konseyi'nin, Birleşmiş Milletler'in ve uluslararası hukukun böyle ayaklar altına alınmasına karşı koyması gerek. Bu kuruluşun şu anda bunu durdurması lazım. Ancak bütün bunlar yaşanıyor.

Bugün daha büyük bir tehditle ilgili bir uyarıda bulunuyoruz. Bunu sona erdirmek için uluslararası bir çaba gerekiyor. Buradaki tehlike yalnızca iki devletli çözümü desteklememek veya Filistin Devleti'ni desteklememek değil. Artık Filistin halkının kendi devletlerinde, kendi topraklarında hayatı söz konusu.

Şu anda Gazze'de, Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te gerçekleşenler kaza değil. Bunlar kötü niyetli, kolonileştirici faaliyetlerdir. Bu faaliyetler, Filistinlilerin kendi topraklarında hayatını gittikçe zorlaştırıyor ve onları oradan ayrılmaya zorluyor.

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"BİR NAKBA'NIN DAHA YAŞANMASINA İZİN VERMEYİN"

Şu anda sizi uyarıyoruz. Bir Nakba'nın daha yaşanmasına izin vermeyin. 1948'de yaşananların yeniden yaşanmasına müsaade etmeyin. Terörist çetelerin, İsrail işgal güçleri tarafından korunarak Filistinlilerin evlerini yakmasına izin vermeyin. İçinde insanlar uyurken evlerin yıkılmasına izin vermeyin. Bu tehditlere izin vermeyin.