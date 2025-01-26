Filistin destekçisi yabancıya sınır dışı tehlikesi

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Kararnameye göre “ABD, ülkeye kabul edilen yabancıların ve halihazırda ABD’de bulunan yabancıların Amerikan vatandaşlarına, kültürüne, hükümetine, kurumlarına veya kuruluş ilkelerine karşı düşmanca tavırlar sergilememesini ve belirlenmiş yabancı teröristleri ve ulusal güvenliğimize yönelik diğer tehditleri savunmamasını, onlara yardım etmemesini veya desteklememesini sağlamalıdır” denildi. ABD Başkanı Trump seçim kampanyası sırasında, İsrail’in katliamlarını protesto eden kampüs olaylarına katılanların ve İsrail karşıtı gösterilere katılan yabancı öğrencilerin sınır dışı edilmesini sağlayacağına söz vermişti ve bu öğrencileri “terör destekçisi” olarak yaftalamıştı. Kararnamede yer alan “yabancı teröristleri destekleme” ibaresinin Filistin yanlısı protestocuların Hamas destekçisi olarak suçlanmasına neden olabileceği değerlendiriliyor. Trump ilk döneminde çok sayıda Müslüman ülkeye, ABD’ye giriş yasağı uygulamıştı.