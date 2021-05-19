Filistin can Dendias doğalgaz derdinde

FİLİSTİN’in can derdine düştüğü şu günlerde, Yunanistan’ı Türkiye’nin Libya ile olduğu gibi Filistin ile de deniz yetki anlaşması imzalayabileceği endişesi sardı.

ORTADOĞU’YA GİTTİ

Yunan medyasına göre Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, dün İsrail ve Filistin’e gerçekleştirdiği ani ziyaretleri, Türkiye’nin Kasım 2019’da Libya ile imzaladığı deniz yetki anlaşmasının benzerini Filistin ile de imzalaması endişesi yüzünden kararlaştırdı. Yunan Kathimerini gazetesi, “Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bu ziyaretleri muhtemel olumsuz gelişmeleri önleyebilmek için yapıyor.

ATİNA’DA TEYAKKUZ

Zaten Atina, Türkiye ile Filistin arasında deniz yetki sınırlarının belirlenmesine ilişkin anlaşma imzalanması ihtimali karşısında bir süredir ‘teyakkuz’ durumunda. Filistinlilerin haklarını en fazla savunan ülke olan Türkiye’nin, Filistin yönetimine Doğu Akdeniz’de anlaşma imzalaması için baskı yaptığı biliniyor” diye yazdı. Yunan Ta Nea gazetesi ise “Türkiye ile Filistin arasında bir anlaşma olasılığı, Atina’nın reflekslerini harekete geçirdi” ifadesini kullandı.

KAHİRE’YE ZİYARET

Yunan medyasında ayrıca Türkiye ile Filistin arasındaki bir anlaşmanın, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetiminin yanı sıra, İsrail’in de Akdeniz’deki çıkarlarına zarar vereceği iddia edildi. Dendias, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri ile de telefon görüşmesi yaptı. Yunan Dışişleri Bakanı, yarın Kahire’yi ziyaret edecek. Doğu Akdeniz’de muhtemel doğalgaz rezervleri nedeniyle bir süredir sınırların belirlenmesi konusunda gerilim yaşanıyor.

FİLİSTİNLİ MEVKİDAŞI GÖRÜŞMEYİ REDDETTİ

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki, Ramallah’da Yunan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüşmeyi reddetti. Kathimerini gazetesine göre Maliki, Yunanistan’ın, Filistinlilerin görüşlerine kulak bile asmadığı ve İsrail yanlısı tavır içinde olduğu gerekçesiyle, Dendias ile görüşmeyeceğini Atina’ya bildirdi. Yunan Dışişleri Bakanlığı’ndan geçen pazartesi günü yapılan açıklamada Maliki ile görüşeceği belirtilen Dendias, dün Ramallah’ta Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye ile bir araya geldi.

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