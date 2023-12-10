Filistin Başbakanı Iştiyye'den CNN Türk'e özel açıklama: ABD'nin vetosu bizi çok sinirlendirdi

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor.

Dünyadan gelen ateşkes çağrısına kulak tıkayan İsrail'in yardımına ABD yetişti.

ABD, BMGK kararını veto ederek Tel Aviv'e bir kez daha arka çıktı. CNN Türk'e özel açıklamalarda bulunan Filistin Başbakanı Iştiyye, ABD'nin bu hamlesini değerlendirdi.

'ABD'nin vetosu bizi çok sinirlendirdi' diyen Iştiyye ABD'nin ateşkes çağrısını veto eden tek ülke olduğunu hatırlattı ve şu değerlendirmede bulundu;

'Sadece bir ülke veto etti aynı zamanda utanç verici bunun yaşanması.'

'Bizim ilk önceliğimiz savaşı durdurmak' diyen Iştiyye, Türkiye'nin Filistin'e desteğinin altını çizdi ve 'bu işbirliğinin devam etmesini istiyoruz' mesajı verdi.

ABD'nin savaş sonrasını düşündüğünü belirten Iştiyye şu değerlendirmede bulundu;

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'ABD sadece savaş sonrası ile ilgileniyor bizim onlara söylediğimiz şey yarın ile değil bugün ile ilgilenmemiz gerektiği.'

İsrail'in izlediği politikaya da dikkat çeken Iştiyye 'İsrail'İn Gazze'de yaptıkları bir suç' dedi.

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