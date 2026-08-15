Filistin 20 yıl sonra ilk kez sandık başına gidiyor: Seçmenlerin kayıt süreci başladı

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Filistin Merkezi Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da sabah saatlerinde açılan merkezlerin, seçmen kayıtlarının yapılması ve bilgilerin güncellenmesi için 19 Ağustos Çarşamba gününe kadar hizmet vereceği kaydedildi.

Açıklamada, gerekli şartları taşıdığı halde seçmen kütüğünde yer almayan vatandaşlar kayıt yaptırmaya, kayıtlı seçmenler ise bilgilerini güncellemeye davet edildi.

Genel seçimlerin işgal altındaki Doğu Kudüs dahil Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yapılacağı belirtilen açıklamada, 17 yaşını dolduran her Filistin vatandaşının seçmen kaydı yaptırma hakkına sahip olduğu duyuruldu.

Açıklamada, seçmen bilgilerinin güncellenmesi işleminin yalnızca Batı Şeria'da yapılacağı, Gazze Şeridi'ndeki vatandaşların ise Filistin Nüfus Kayıt Sistemi üzerinden seçmen kütüğüne otomatik olarak kaydedileceği bilgisi paylaşıldı.

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FİLİSTİN'DE GENEL SEÇİM KARARI

Filistin Devlet Başkanı Abbas, 9 Temmuz'da imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, 2006'dan bu yana yapılamayan milletvekili genel seçimlerinin 28 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Abbas, 28 Kasım'deki milletvekili seçimlerinin ardından Ulusal Konseyin oluşturulacağını ve 2027'de devlet başkanlığı seçimlerinin düzenleneceğini belirtmişti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Husam Bedran da Hamas'ın Filistin seçimlerine "mümkün olan en geniş ulusal ittifak" içinde katılacağını söylemişti.