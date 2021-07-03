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Dünya
AA
Haber Giriş: 03.07.2021 - 15:44 | Son Güncelleme:

Filipinler'de volkan alarmı! Gelen görüntü şoke etti

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Filipinler'de volkan alarmı! Gelen görüntü şoke etti

Pasifik Ateş Çemberi'nde yer alan Filipinler'de Taal Yanardağı'ndaki hareketlilik nedeniyle binlerce kişi tahliye ediliyor. Yetkililer alarm seviyesini yükseltirken bölgeden gelen patlama anı fotoğrafı adeta yürekleri ağza getirdi.

Filipinler'in başkenti Manila'nın güneyinde yer alan Taal Yanardağı'ndaki hareketlenmeler üzerine, bölge sakinleri tahliye edilmeye başlandı.

Yetkililer, dün başlayan tahliye çalışmaları sonrası yanardağın bulunduğu Taal Gölü'ne kıyısı olan Laurel ve Agoncillo bölgelerinde yaşayan binlerce kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, bölge sakinlerini, yanardağın bulunduğu adadan uzak durmaları yönünde uyardı.

Volkanik patlama tehlikesiyle karşı karşıya kalacak köylerden tahliye edilen kişi sayısının, 14 bini bulabileceği kaydedildi.

Öte yandan yetkililer okul binalarında, spor salonlarında ve kiliselerde kurulan tahliye barınaklarında, kişilerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı korunması için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Yüksek buhar ve parçacıklar püskürten Taal Yanardağı'nın alarm seviyesi dün 3'e çıkarılmıştı.

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Filipinlerde volkan alarmı Gelen görüntü şoke etti

82 BİNDEN FAZLA KİŞİ GÜVENLİK NEDENİYLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Taal Yanardağı 1965'te patladığında bölgede yaşayan 200'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Yanardağın 12 Ocak 2020'deki patlamasının ardından çıkan kül ve duman, 56 kilometre uzaktaki başkent Manila'ya kadar taşınmıştı.

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimleri Enstitüsü, patlamanın ardından bölgedeki acil durum seviyesini, "lav püskürme tehlikesine" işaret eden 4'e yükseltmiş, Ada'daki yerleşimlerin yanı sıra göl çevresinde bulunan yerleşimlerdeki 82 binden fazla kişi güvenlik nedeniyle tahliye edilmişti.

Dünyanın en küçük yanardağı Taal, Filipinler'deki 24 aktif volkan arasında yer alıyor.

Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.

ALARM SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ!

Manila kentinin güneyindeki Taal Yanardağı’nın alarm seviyesinin 3. seviyeye ulaştığı bildirildi.

Filipinlerde volkan alarmı Gelen görüntü şoke etti

Bloomberg’in haberine göre, Filipinler Yanardağ Bilimi ve Sismoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, Taal Yanardağı’nın kilometrelerce yüksek buhar ve parçacıklar püskürttükten sonra 5 seviyeli bir ölçekli alarm ölçeğinde 3. seviyeye ulaştığı belirtildi.

Yetkililer, olası volkanik patlamalar ve volkanik tsunami tehlikeleri nedeniyle yanardağa yakın köylerin tahliye edilmesi tavsiyesinde bulundu.

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