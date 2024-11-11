Filipinler'i Tayfun vurdu: 2 bin 500 köye tahliye emri

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Yinxing Tayfunu’nun etkisinden henüz kurtulan Filipinler'i, bu kez Toraji Tayfunu vurdu.

Filipinler Atmosferik, Jeofizik ve Astronomik Hizmetler İdaresi’nden (PAGASA) yapılan açıklamada, Toraji Tayfunu’nun bugün yerel saat ile 08.10 sıralarında Aurora bölgesindeki Dilasag kasabası yakınlarından karaya çıktığı bildirildi.

Ülkenin geniş kesimlerinde şiddetli yağışlara ve hızı saatte 130 kilometreye ulaşan rüzgarlara neden olan tayfun nedeniyle 2 bin 500 köye yönelik tahliye emri yayınlandığı kaydedildi.

Bazı uçak ve feribot seferlerinin iptal edildiği açıklanırken, riskli bölgelerde bulunan birçok okul ve devlet dairesinin ise geçici olarak kapatıldığı duyuruldu.

Şiddetli yağış ve rüzgarların neden olduğu maddi hasar ise amatör kameralara yansıdı.

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YİNXİNG TAYFUNU NEDENİYLE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Geçen hafta Filipinler'i vuran Yinxing Tayfunu 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve birçok bölgede maddi hasar meydana gelmesine neden olmuştu.

Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) 26 bin 803 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıklamıştı.