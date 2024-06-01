Filipinler'den Çin'e çok sert uyarı: Savaş eylemi olarak değerlendireceğiz!

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Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Singapur’da gerçekleştirilen güvenlik formunda konuştu. Savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarını katıldığı forumda gerçekleştirdiği konuşmada bölgenin Washington’un odağında olmaya devam ettiğini kaydeden Marcos Jr, Asya’nın güvende olması durumunda ABD’nin güvende olacağını söyledi. Çin ile ilişkilere değinen Filipinler Devlet Başkanı, iki ülke arasındaki gerginliğin devam ettiği Güney Çin Denizi’nde kırmızı çizgiyi geçmemeleri konusunda Çin’i uyardı.



Marcos Jr, “Herhangi bir Filipinler vatandaşı Çin’in kasıtlı eylemleri sonucu ölürse Filipinler bunu savaş eylemi olarak değerlendirecek ve en uygun şekilde karşılık verecektir. Böyle bir durum, geri dönüş olmayan bir yola girileceği anlamına gelmektedir. Bu bir kırmızı çizgi mi? Kesinlikle kırmızı çizgi olacak” dedi.



Toplantıda Çinli askeri sözcü ise, Filipinler Devlet Başkanının açıklamalarına karşın Filipinlileri provokasyon yapmakla suçladı. Çinli sözcü “Eğer bir askerin çatışmada ya da kazara ölmesi savaşı tetikler” dedi. Sözcü, Filipinlilerin “dış güçler” tarafından yüreklendirildiğini ifade ederek ABD'nin son ortak askeri tatbikatta Filipinler'e orta menzilli bir füze sistemi göndermesinin “bölgesel güvenlik için gerçek bir tehdit oluşturduğunu” söyledi.



Toplantıya ABD’yi temsilen ise Savunma Bakanı Lloyd Austin katıldı. Austin ise gerçekleştirdiği konuşmada, “Filipinlilerin karşı karşıya kaldığı tacizin tehlikeli olduğunu” söyledi.