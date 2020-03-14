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Dünya
AA- Fotoğraf:AP
Haber Giriş: 14.03.2020 - 14:47,Son Güncelleme:/

Filipinler'de yeni tip koronavirüs nedeniyle Manila'da "gece sokağa çıkma" yasağı

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Filipinler'de yeni tip koronavirüs nedeniyle Manila'da "gece sokağa çıkma" yasağı
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Filipinler'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde başkent Manila'da "gece sokağa çıkma" yasağı uygulanacak.

Filipinler İçişleri Bakanı Eduardo Ano, düzenlediği basın toplantısında, Manila'da 20.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, vatandaşlara işe gitmek veya acil ihtiyaçlarını gidermek için gündüzleri dışarı çıkmalarının tavsiye edildiğini bildirdi. 

İtalya'da önlemlerin erken alınmaması nedeniyle ölü ve vaka sayısının bu denli artış gösterdiğine işaret eden Ano, sokağa çıkma yasağıyla gereksiz seyahatler, partiler, aile toplantıları ve konserler gibi toplulukların katılacağı etkinliklerin önüne geçilmesinin amaçlandığını söyledi. 

Filipinler'de virüs nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, 98 vaka tespit edildi. 

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