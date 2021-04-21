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HaberlerDünya HaberleriFilipinler'de tayfunun sürüklediği ve su alan kargo gemisi karaya oturdu: 4 ölü, 9 kayıp
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Dünya
AA
Haber Giriş: 21.04.2021 - 15:12 | Son Güncelleme:

Filipinler'de tayfunun sürüklediği ve su alan kargo gemisi karaya oturdu: 4 ölü, 9 kayıp

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Filipinler'de tayfunun sürüklediği ve su alan kargo gemisi karaya oturdu: 4 ölü, 9 kayıp

Filipinler'in güneyinde, tayfunun sürüklediği kargo gemisinde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Filipinler'in güneyinde, tayfunun sürüklediği "LCT Cebu Great Ocean" isimli kargo gemisinde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişi için ise arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Bölgedeki arama kurtarma ekipleri, batmak üzere olan gemiden atlayan 7 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Toplam 20 personeli bulunan geminin, nikel cevheri ve yaklaşık 2 bin litre dizel yakıt yüklü olduğu kaydedildi.

Kazadan sonra kurtarılan çalışanlar, Filipin Sahil Güvenlik (PCG) ekiplerine, tayfunun etkisi ile sürüklenerek yan yatan ve su almaya başlayan gemiyi terk ettiklerini bildirmişti.

PCG ekipleri, terkedilmiş geminin 20 Nisan'da, demirlediği yerden yaklaşık 60 kilometre uzakta, Surigao del Norte bölgesinde karaya oturmuş halde bulunduğunu açıklamıştı.

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