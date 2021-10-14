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Filipinler'de sel felaketi: 19 ölü!

#Sel#Filipinler#Dünya
Filipinlerde sel felaketi: 19 ölü

Filipinler'in kuzeyinde tropikal fırtına Kompasu'nun neden olduğu sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi, 14 kişi kayboldu.

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Filipinler'de yayın yapan Inquirer News'te yer alan habere göre, Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetme Konseyinden yapılan açıklamada; felaketten, en çok ülkenin kuzeyindeki Luzon Adası'nın, özellikle de Ada'daki Cagayan Vadisi ve dağlık Cordillera bölgesinin etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, sel ve heyelanlarda 19 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı, 14 kişiden haber alınamadığı ifade edildi.

Sel ve heyelanlar nedeniyle yaklaşık 195 bin kişiye denk gelen, 50 binden fazla ailenin yerlerinden edildiği aktarılan açıklamada, tarım arazilerinin de zarar gördüğü vurgulandı.

Açıklamada, söz konusu 19 kişinin dışında 11 kişinin daha öldüğü ancak bu ölümlere sel ve heyelanların neden olup olmadığının henüz belirlenemediğine dikkat çekildi.

Kompasu'nun getirdiği rüzgarların hızı, 12 Ekim'de saatte 100 kilometreye ulaşmıştı. Tropikal fırtına, dün de Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nin güney kesimlerini etkisi altına almıştı.

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Hong Kong'da eğitim öğretime ara verilmiş, birçok kamu hizmeti ve borsa işlemleri de askıya alınmıştı. Fırtınanın yarın Vietnam'a inmesi bekleniyor.

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