Filipinler'de önce muson yağmurları, ardından tayfunlar etkili oldu: 100 bin kişi etkilendi

Haberin Devamı

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC) ülkede etkili muson yağmurları ile Ragasa ve Mitag (Mirasol) tayfunlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, muson yağmurları ve tayfunların ülkenin çeşitli bölgelerinde 100 bini aşkın kişinin bulunduğu 28 binden fazla haneyi etkilediği bildirildi.

187 hanenin tahliye merkezlerine yerleştirildiği belirtilen açıklamada, 173 ailenin ise geçici olarak bu merkezlerin dışında konakladığı bilgisi paylaşıldı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ, 5 KİŞİ KAYIP

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı ve 5 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.

Haberin Devamı

Filipinler Meteoroloji Bürosundan (PAGASA) yapılan açıklamada, Filipinler'in kuzeydoğu kıyılarına yaklaştıkça şiddetini artırarak süper tayfuna dönüşen Ragasa'nın ülkenin Babuyan Adası'nda karaya ulaşması ya da çok yakınından geçmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, tayfun sebebiyle oluşması beklenen şiddetli rüzgarların etkileri konusunda uyarı yapıldı.

Batı Pasifik'te ilki 16 Eylül'de tropik fırtına şeklinde ortaya çıkan Ragasa, Filipinler'in kuzeydoğu kıyılarına yaklaştıkça şiddetini artırarak süper tayfuna dönüşmüştü.

FİLİPİNLER'İ ETKİSİ ALTINA ALAN SÜPER TAYFUN

Saatteki hızı 260 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyan "süper tayfun" nedeniyle Filipinler, Tayvan ve Hong Kong'da fırtına ve acil durum uyarıları yapılmıştı.

Pasifik Okyanusu'nda bu yılın ilk süper tayfunu Ragasa'nın, Filipinler'in kuzeyi ve Tayvan'ın güneyinde etkili olduktan sonra Bashi Kanalı'ndan batıya doğru hareket ederek Çin'in güney kıyılarına ve Vietnam'ın kuzeyine kadar ulaşması bekleniyor.