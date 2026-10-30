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Filipinler'de Mayon Yanardağı patladı: Üçüncü seviye alarm!

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#Filipinler#Mayon Yanardağı#Yanardağ Patlaması
Filipinlerde Mayon Yanardağı patladı: Üçüncü seviye alarm
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 12:43

Filipinler'de başkent Manila'ya 330 kilometre uzaklıktaki Mayon Yanardağı’nda patlama meydana geldi. Yanardağ, patlama sonucu 3 bin metre yüksekliğe kül bulutu püskürttü.

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Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, Mayon Yanardağı'nda yerel saatle 11.53 ile 11.59 arasında patlama meydana geldiğini kaydetti.

Patlama sonucu yanardağın yaklaşık 3 bin metre yüksekliğe kül bulutu püskürttüğü ve tehlikeli bir patlamaya yönelik artan eğilime işaret eden 3. seviye alarm durumunun ilan edildiği bildirildi.

Filipinlerde Mayon Yanardağı patladı: Üçüncü seviye alarm

YANARDAĞ ÇEVRESİNDE TAHLİYE TAVSİYESİ

Manila merkezli Inquirer gazetesinin haberine göre, yanardağın 6 kilometrelik sınırları içinde kalan alanların tahliye edilmesi önerildi.

Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattının üzerinde yer alıyor.

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#Filipinler#Mayon Yanardağı#Yanardağ Patlaması

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