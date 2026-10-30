Filipinler'de Mayon Yanardağı patladı: Üçüncü seviye alarm!

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Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, Mayon Yanardağı'nda yerel saatle 11.53 ile 11.59 arasında patlama meydana geldiğini kaydetti.

Patlama sonucu yanardağın yaklaşık 3 bin metre yüksekliğe kül bulutu püskürttüğü ve tehlikeli bir patlamaya yönelik artan eğilime işaret eden 3. seviye alarm durumunun ilan edildiği bildirildi.

YANARDAĞ ÇEVRESİNDE TAHLİYE TAVSİYESİ

Manila merkezli Inquirer gazetesinin haberine göre, yanardağın 6 kilometrelik sınırları içinde kalan alanların tahliye edilmesi önerildi.

Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattının üzerinde yer alıyor.