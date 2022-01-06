Filipinler’de Kovid-19 rekoru! Hükümetten halka çağrı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicron ile maske kuralları da değişti Birçok kişi yapıyor, çok yanlış | 7 SORU 7 YANITOmicron ile maske kuralları da değişti! 'Birçok kişi yapıyor, çok yanlış!' | 7 SORU 7 YANIT#Koronavirüs
Başarırın asılsız iddiaları yargıya taşındıBaşarır'ın asılsız iddiaları yargıya taşındı#Ali Mahir Başarır
İşte memur emeklisinin zamlı maaşları: Kuruşu kuruşuna hesapladıkİşte memur emeklisinin zamlı maaşları: Kuruşu kuruşuna hesapladık#Memur Emeklisi
MHP lideri Bahçeli Turkovac aşısı oldu, herkese çağrı yaptıMHP lideri Bahçeli Turkovac aşısı oldu, herkese çağrı yaptı#Koronavirüs
Nedeni belli oldu Kripto para piyasalarında deprem...Nedeni belli oldu! Kripto para piyasalarında deprem...#Kripto Para Piyasaları
Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMAN Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN#Koronavirüs
ABD bu skandalla çalkalanıyor... Resmen herkesi bezdirdiABD bu skandalla çalkalanıyor... Resmen herkesi bezdirdi!#ABD
Masada 4 kritik başlık vardıMasada 4 kritik başlık vardı#Recep Tayyip Erdoğan
Kadın kılığına giren çekiçli saldırgan dehşet saçtıKadın kılığına giren çekiçli saldırgan dehşet saçtı!#Küçükçekmece
‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık‘Bil / Bul’ ekine dokunmamalıydık#Bil / Bul Eki
Üniversiteli Enes’in annesinden yürek burkan sözler: Kadir Şeker gibi olduÜniversiteli Enes’in annesinden yürek burkan sözler: Kadir Şeker gibi oldu#Bursa
Taciz iddiaları kariyerini bir kez daha salladı: Çareyi, küllerini köprüden savurmakta buldularTaciz iddiaları kariyerini bir kez daha salladı: Çareyi, küllerini köprüden savurmakta buldular#Chris Noth
Bakan yasayı duyurdu: Patronların mesai dışı çalışanları araması yasak, haftada 4 gün çalışacaklar...Bakan yasayı duyurdu: Patronların mesai dışı çalışanları araması yasak, haftada 4 gün çalışacaklar...#Belçika
Resmen Bodrumda kendimi eve kapattımResmen Bodrum'da kendimi eve kapattım!#Seray Sever
NBAde Ömer Faruk Yurtseven fırtınası Shaqı geçti, gözünü rekora dikti...NBA'de Ömer Faruk Yurtseven fırtınası! Shaq'ı geçti, gözünü rekora dikti...#NBA
HABERLERDünya Haberleri

Filipinler’de Kovid-19 rekoru! Hükümetten halka çağrı...

#Filipinler#Koronavirüs#Kovid-19
Filipinler’de Kovid-19 rekoru Hükümetten halka çağrı...

Filipinler’de son 24 saate açıklanan günlük 17 bin 220 Covid-19 vakasıyla, en yüksek pozitif test oranı tespit edildi.

Haberin Devamı

Dünyada hızla yayılmaya devam eden Covid-19 salgınında ülkelerden yeni rekor haberleri gelmeye devam ediyor. Filipinler’de açıklanan son 24 saate ait Covid-19 verilerine göre, yüzde 36,9 ile ülkedeki en yüksek pozitif test oranına 17 bin 220 vaka sayısıyla ulaşıldı. Son verilerle birlikte, ülkedeki toplam vaka sayısı da 2 milyon 888 bin 917’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı’ndan (DOH) yapılan açıklamada, ülkedeki 29 Omicron vakasının 43’e ulaştığı bildirildi. Tespit edilen 43 Omicron vakasından 21’inin yurt dışı kaynaklı 23’ünün ise yerel vakalar olduğu belirtildi. Bakanlık ayrıca, 81 kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklarken, ülkedeki toplam can kaybı sayısı da 51 bin 743’e ulaştı.

Covid-19’a bağlı can kayıplarının, aşının kullanıma sunulmasıyla birlikte azaldığı da belirtildi. Ülke genelinde hastaneye yatış oranlarının arttığı da öğrenilirken, yüksek bulaşma oranına sahip Omicron ve Delta mutasyonlarının ülkeyi “yüksek riskli” bir konuma soktuğu da açıklandı.

Haberin Devamı

HÜKÜMETTEN ÇAĞRI

Hükümet, Covid-19 yayılımını yavaşlatmak için, toplu görüşmeleri yasaklarken, başkent Manila ve civarında yaşayan aşısız kişilere de evde kalma çağrısında bulundu. Salgının başından beri 3 Covid-19 dalgasıyla boğuşan Filipinler’de en yüksek vaka sayısına 26 bin 303 ile 11 Eylül 2021’de ulaşılmıştı.
Yaklaşık 110 milyon nüfusa sahip Filipinler’de bugüne kadar, 24 milyon kişiye Covid-19 testi yapıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Filipinler#Koronavirüs#Kovid-19

BAKMADAN GEÇME!

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMAN

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN

#Koronavirüs
Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı

Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı!

#Tolgahan Sayışman
Dürüm döneri babası keşfetmiş... Kim inanır buna

Dürüm döneri babası keşfetmiş... 'Kim' inanır buna

#Kim Jong-İl

BAKMADAN GEÇME!

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek 1 SORU 4 UZMAN

Omicron varyantı pandeminin sonunu mu getirecek? 1 SORU 4 UZMAN

#Koronavirüs
Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı

Tolgahan Sayışman 55 dakikada 40 kilo aldı!

#Tolgahan Sayışman
Dürüm döneri babası keşfetmiş... Kim inanır buna

Dürüm döneri babası keşfetmiş... 'Kim' inanır buna

#Kim Jong-İl