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Filipinler'de eski bir binada çıkan yangında 11 kişi öldü

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#Filipinler#Yangın#Otel
Filipinlerde eski bir binada çıkan yangında 11 kişi öldü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 13:13

Filipinler'in başkenti Manila'daki eski bir binada çıkan yangında en az 11 kişi yaşamını yitirdi.

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Polisten yapılan açıklamada, Manila'nın en kalabalık bölgelerinden Chinatown'daki bir binanın birinci katındaki lokantada yangın çıktığı belirtildi.

Alevlerin ikinci ve üçüncü katları da etkilediği bilgisi verilen açıklamada, yangının yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındığı kaydedildi.

Olayda lokanta çalışanları olmak üzere en az 11 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

Manila Belediye Başkanı Honey Lacuna da hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, eski binaların güvenliğine ilişkin denetimlerin artırılacağını belirtti.

 

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#Filipinler#Yangın#Otel

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