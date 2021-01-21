Filipinler'de çok şiddetli deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu , güney Filipinler'de 7.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini ancak hasar oluşmadığını ve tsunami uyarısı yapılmadığını bildirdi.

Uzmanların yaptığı açıklamaya göre depremin derinliği 95.8 kilometre olarak bildirildi.

Depremin derinliğinin neredeyse 100 kilometre olmasının depremin can ve mal kaybına sebep olmamasının nedeni olduğu bildirilirken aynı sebepten tsunami oluşmasının beklenmediği açıklandı.

Filipinler ve Endonezya, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.