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Filipinler'de can kaybı yükseliyor! Ölü sayısı 42'ye çıktı

#Filipinler#Fırtına#Dünya

Filipinler’de tropikal fırtına Megi’nin yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye ulaştı.

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Filipinler'de etkili olan tropikal fırtına Megi, can kaybını arttırdı. Bu yıl ülkeyi vuran en şiddetli fırtına, evlerin ve yolların toprak altında kalmasına yol açtı.

Filipinler makamlarından yapılan açıklamalara göre fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükselirken, 17 binden fazla kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı. Megi’nin karaya çıktığı ve en çok yıkım getirdiği Leyte eyaletindeki Baybay şehrinde kamu bilgilendirme görevlisi Marissa Miguel Cano, acil durum ekiplerinin karanlıkta çalışmalara devam etmesinin "çok tehlikeli" olduğu gerekçesiyle arama faaliyetlerini durdurduğunu aktardı.

Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) Sözcüsü Mark Timbal ise Baybay şehri çevresindeki toprak kaymalarının "tehlikeli bölgenin dışındaki" yerleşimlere ulaştığını belirterek, "Heyelanın hedefi olan evlerde insanlar vardı" dedi.

Filipinlerde can kaybı yükseliyor Ölü sayısı 42ye çıktı

Megi, 400'den fazla ölüme yol açan ve yüz binlerce kişiyi evsiz bırakan Rai Tayfunundan 4 ay sonra ülkeyi vurdu. Dünya genelinde etkilerine karşı en savunmasız ülkeler arasında yer alan Filipinler, her yıl ortalama 20 fırtınadan etkileniyor.

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#Filipinler#Fırtına#Dünya

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