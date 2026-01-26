Filipinler'de belediye başkanına roketli saldırı

Haberin Devamı

Shariff Aguak Belediyesi tarafından paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, yolun karşı tarafında bekleyen bir araçtan, belediye başkanının hareket halindeki aracına doğru roket atıldığı anlar görüldü.

Yerel basında çıkan haberlere göre Başkan Ampatuan saldırıdan sağlam kurtulurken koruma ekibinden iki kişi yaralandı.

ŞÜPHELİLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik güçlerinin saldırının ardından kaçan şüphelileri Maguindanao del Sur’daki Datu Unsay beldesine bağlı Barangay Meta bölgesine kadar takip ettiği ve burada çıkan çatışmada üç şüphelinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Yetkililerin saldırganların kimlikleri ve saldırının nedeni hakkında soruşturma yürüttüğü belirtildi.