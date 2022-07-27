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Filipinler’de 7 büyüklüğünde deprem dünyayı korkuttu! Görüntüler sosyal medyada viral oldu

#Filipinler#DEPREM#SOSYAL MEDYA

Filipinler’in Abra kentinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde en az 4 kişi hayatını kaybetti. Deprem, şiddetine rağmen büyük can kaybına yol açmazken sosyal medyaya yansıyan video ve fotoğraflar adeta dünyanın yüreğinin ağzına gelmesine neden oldu.

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Filipinler’in Abra kentinde 7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Filipinler İçişleri Bakanı Benhur Abalos şiddetli sarsıntı nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, depremin etkisiyle bir saat kulesinden parçalar koptuğu ve insanların panik içinde kaçtığı görüldü.

Depremin ardından görüntülenen bir markette ise çok sayıda rafın yıkıldığı ve ürünlerin yere saçıldığı kaydedildi.

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Depreme iş yerinde yakalanan güvenlik görevlisi Michael Brillantes, “Yer sanki salıncaktaymışım gibi sallandı ve elektrikler aniden kesildi. Ofisin dışına koştuk. Çığlıklar duydum ve birçok kişi ağlıyordu” dedi.

Filipinler’de 7 büyüklüğünde deprem dünyayı korkuttu Görüntüler sosyal medyada viral oldu

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"YER YARILACAK SANDIM"

AP'nin telefon bağlantısı kurarak görüş aldığı görgü tanığı Brillantes “Bu, hissettiğim en şiddetli depremdi. Yer yarılacak sandım" diyerek yaşadığı korkuyu anlattı.

Yetkililer, Abra'daki evinde, düşen beton levhaların çarpması sonucu bir köylünün öldüğünü, burada en az 25 kişinin de yaralandığını ve çoğunlukla hastanelere götürüldüğünü söyledi.

Benguet eyaletinin çilek yetiştiren dağ kasabası La Trinidad'da toprak kaymaları ve kayalar nedeniyle bazı yolların kapandığı, bir inşaat işçisinin enkazın altında kalarak öldüğü bildirildi. Yetkililer, Benguet yakınlarındaki Mountain eyaletindeki bir yamaç yolunda kayaların ve enkazın araçlarını kullanılamaz hale getirdiğini ve bir kamyonun çarpması sonucu beş kişinin yaralandığını söyledi.

Filipinler’de 7 büyüklüğünde deprem dünyayı korkuttu Görüntüler sosyal medyada viral oldu

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HASTANELER BOŞALTILDI

Filipinler'in başkenti Manila'dan da hissedilen deprem nedeniyle en az 2 hastane boşaltıldı.

Çok sayıda hasta tekerlekli sandalyelerle sokağa çıkarıldı. Olay yerindeki Filipin Kızılhaçı ve sağlık görevlileri, hastaların tedavilerine sokaklara yerleştirilen yataklarda devam etti.

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Filipinler’de 7 büyüklüğünde deprem dünyayı korkuttu Görüntüler sosyal medyada viral oldu

'ATEŞ ÇEMBERİ' İÇİNDE YER ALIYOR

ABD Jeolojik Araştırması, depremin şiddetini 7.0 ve ve derinliğini de 10 kilometre olarak ölçtü. Daha sığ yani yeryüzüne daha yakında gerçekleşen depremler daha fazla hasara neden olma eğilimindedir.

Filipinler, dünyadaki depremlerin çoğunun meydana geldiği Pasifik Okyanusu çevresindeki bir fay yayı olan Pasifik “Ateş Çemberi” boyunca uzanır. Ülke ayrıca her yıl yaklaşık 20 tayfun ve tropik fırtınaya maruz kalıyor ve bu da Filipinler'i dünyanın en felakete eğilimli ülkelerinden biri yapıyor.

Filipinler'de 1990 yılında meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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