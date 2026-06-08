Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem: Tsunami Uyarısı Yapıldı

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Türkiye saati ile 02:37'de meydana gelen depremin merkez üssünün Burias'ın 24.7 kilometre (15.3 mil) batı-güneybatısı olduğunu ve yerin 35 kilometre (22 mil) derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

TSUNAMİ DALGALARI BEKLENİYOR

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Filipinler'in bazı kıyılarında 3 metreye (10 fit) ulaşan tsunami dalgalarının görülebileceğini bildirdi. Endonezya ve Malezya'nın bazı kıyıları için ise 1 metreye (3 fit) kadar dalga riski bulunduğu aktarıldı.

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Tayvan, Japonya, Guam, Papua Yeni Gine ve Batı Pasifik'teki diğer bazı ada ülkeleri ile bölgelerde ise daha küçük ölçekli tsunami dalgalarının oluşabileceği uyarısı yapıldı. Depremin sarsıntıları, Endonezya'nın Kuzey Sulawesi ve Kuzey Maluku eyaletlerinde de hissedildi.

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PASİFİK "ATEŞ ÇEMBERİ" ÜZERİNDE

Dünyanın doğal afetlere en açık ülkelerinden biri olan Filipinler, Büyük Okyanus'u çevreleyen bir sismik fay hattı yayı olan Pasifik "Ateş Çemberi" üzerindeki konumu nedeniyle sık sık deprem ve volkanik patlamalarla karşı karşıya kalıyor.