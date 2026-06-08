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Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem: Tsunami Uyarısı Yapıldı

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#Filipinler#Burias Adası#Deprem
Filipinlerde 7.8 büyüklüğünde deprem: Tsunami Uyarısı Yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 03:44

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgedeki bazı kıyılar için tsunami uyarısı yapılırken, hasara ilişkin henüz net bir bilgiye ulaşılamadı.

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Türkiye saati ile 02:37'de meydana gelen depremin merkez üssünün Burias'ın 24.7 kilometre (15.3 mil) batı-güneybatısı olduğunu ve yerin 35 kilometre (22 mil) derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

TSUNAMİ DALGALARI BEKLENİYOR

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Filipinler'in bazı kıyılarında 3 metreye (10 fit) ulaşan tsunami dalgalarının görülebileceğini bildirdi. Endonezya ve Malezya'nın bazı kıyıları için ise 1 metreye (3 fit) kadar dalga riski bulunduğu aktarıldı.

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Tayvan, Japonya, Guam, Papua Yeni Gine ve Batı Pasifik'teki diğer bazı ada ülkeleri ile bölgelerde ise daha küçük ölçekli tsunami dalgalarının oluşabileceği uyarısı yapıldı. Depremin sarsıntıları, Endonezya'nın Kuzey Sulawesi ve Kuzey Maluku eyaletlerinde de hissedildi.

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PASİFİK "ATEŞ ÇEMBERİ" ÜZERİNDE

Dünyanın doğal afetlere en açık ülkelerinden biri olan Filipinler, Büyük Okyanus'u çevreleyen bir sismik fay hattı yayı olan Pasifik "Ateş Çemberi" üzerindeki konumu nedeniyle sık sık deprem ve volkanik patlamalarla karşı karşıya kalıyor.

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#Filipinler#Burias Adası#Deprem

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