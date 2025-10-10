×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Filipinler’de 7.4'lük deprem! Tsunami uyarısı geldi

Güncelleme Tarihi:

#Filipinler#Deprem#Afet
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 06:43

Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, depremin ardından tsunami uyarısında bulundu.

Haberin Devamı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün adadaki Santiago kentinin 20 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 60 kilometre derinlikte kaydedilen 7,4 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

Yerel basındaki haberlere göre, Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, depremin ardından tsunami uyarısı yaptı.

Filipinler’de 7.4lük deprem Tsunami uyarısı geldi
PAPUA YENİ GİNE'DE DE 6,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

USGS, Filipinler gibi Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de ise 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Filipinler’de 7.4lük deprem Tsunami uyarısı geldi

Haberin Devamı

Depremin, ülkenin Manus Adası'nın güneydoğu açıklarında 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Filipinler’de 7.4lük deprem Tsunami uyarısı geldi

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler ve Papua Yeni Gine, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Filipinler'in Palompon bölgesinin batı açıklarında 30 Eylül'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 70'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Gözden Kaçmasınİsrail hükümeti ateşkesi onayladı: İşte anlaşma metniİsrail hükümeti ateşkesi onayladı: İşte anlaşma metniHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Filipinler#Deprem#Afet

BAKMADAN GEÇME!