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Dünya
AA
Haber Giriş: 18.08.2020 - 05:12,Son Güncelleme:

Son dakika... Filipinler'de 6,7 büyüklüğünde deprem

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Son dakika... Filipinler'de 6,7 büyüklüğünde deprem
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Filipinler'in Bicol bölgesinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Masbate kentinin 60 kilometre güneydoğu açıklarında olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) ise meydana gelen depremin büyüklüğünü 6,5 olarak açıkladı.

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