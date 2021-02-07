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Dünya
AA
Haber Giriş: 07.02.2021 - 08:31 | Son Güncelleme:

Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem

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Filipinler'de 6,3 büyüklüğünde deprem
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Filipinler'in güneyindeki Davao eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filipinler Volkan ve Deprembilimi Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Magsaysay kenti olan deprem, yerel saatle 12.22'de 15 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sarsıntı, eyalete bağlı Bansalan, Kidapawan ve Digos şehirlerinde de hissedildi.

Depremin ardından artçı sarsıntı uyarısı yapıldı, tsunami tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayda can kaybı yaşanmadı.

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