Filipinler ve Tayvan'ı vuran Gaemi Tayfunu Çin’e ulaştı: Yüksek seviyeli afet uyarısı

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Bölgede yaklaşık dört kilometrelik bir petrol sızıntısı ortaya çıktı. Yetkililer, petrol sızıntısını kontrol altına almak için harekete geçti. Yakıtın yayılması durumunda bunun, Filipinler tarihinin en büyük petrol sızıntısı olma ihtimali var.

Filipinler sahil güvenlik ekipleri, geminin mürettebatından 16 kişiyi kurtardı. Bir kişininse cansız bedenine ulaşıldı.

Filipinler'de en az 21 kişi yaşanan felaket sebebiyle öldü, çok sayıda yaralı var.

Tayfunun Filipinler'den sonra vardığı Tayvan'da bazı şehirlerde sokakların sular altında kalması nedeniyle üç kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

Ülkenin güney kıyısı açıklarında kurtarma ekipleri, batan Fu-Shun adlı kargo gemisinin altı mürettebatını bulmak için çalışmalara devam ediyor. Sahil güvenliğe göre dokuz kişi kayıptı ancak üç kişi canlı bulundu.

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Beş kargo gemisi daha Tayvan'da karaya oturdu ve Çin, en yüksek seviyeli afet uyarısını uygulamaya koyduğunu duyurdu.

Tayfun bölgeye sağanak yağış getirirken feribot ve uçak seferleri durdu.

Çin'in güneyindeki Fujian bölgesinde 150 binden fazla kişi güvenlik amaçlı tahliye edildi. Ancak yetkililer bu yıl rekor seviyede yağış görülen bölgenin aşırı hava olaylarından daha fazla etkilenebileceği konusunda endişeli.