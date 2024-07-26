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Filipinler ve Tayvan'ı vuran Gaemi Tayfunu Çin’e ulaştı: Yüksek seviyeli afet uyarısı

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#Gaemi Tayfunu #Tayvan#Çin
Filipinler ve Tayvanı vuran Gaemi Tayfunu Çin’e ulaştı: Yüksek seviyeli afet uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 10:09

Filipinler ve ardından Tayvan'da şiddetli yağış, sel, toprak kaymalarına yol açan ve can kayıplarına sebep olan Gaemi Tayfunu, Çin ana karasına ulaştı. Tayfun nedeniyle Filipinler'de, Manila Körfezi'nde 1,5 milyon litre yakıt taşıyan bir gemi battı.

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Bölgede yaklaşık dört kilometrelik bir petrol sızıntısı ortaya çıktı. Yetkililer, petrol sızıntısını kontrol altına almak için harekete geçti. Yakıtın yayılması durumunda bunun, Filipinler tarihinin en büyük petrol sızıntısı olma ihtimali var.

Filipinler sahil güvenlik ekipleri, geminin mürettebatından 16 kişiyi kurtardı. Bir kişininse cansız bedenine ulaşıldı.

Filipinler'de en az 21 kişi yaşanan felaket sebebiyle öldü, çok sayıda yaralı var.

Tayfunun Filipinler'den sonra vardığı Tayvan'da bazı şehirlerde sokakların sular altında kalması nedeniyle üç kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

Filipinler ve Tayvanı vuran Gaemi Tayfunu Çin’e ulaştı: Yüksek seviyeli afet uyarısı

Ülkenin güney kıyısı açıklarında kurtarma ekipleri, batan Fu-Shun adlı kargo gemisinin altı mürettebatını bulmak için çalışmalara devam ediyor. Sahil güvenliğe göre dokuz kişi kayıptı ancak üç kişi canlı bulundu.

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Beş kargo gemisi daha Tayvan'da karaya oturdu ve Çin, en yüksek seviyeli afet uyarısını uygulamaya koyduğunu duyurdu.

Tayfun bölgeye sağanak yağış getirirken feribot ve uçak seferleri durdu.

Çin'in güneyindeki Fujian bölgesinde 150 binden fazla kişi güvenlik amaçlı tahliye edildi. Ancak yetkililer bu yıl rekor seviyede yağış görülen bölgenin aşırı hava olaylarından daha fazla etkilenebileceği konusunda endişeli.

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#Gaemi Tayfunu #Tayvan#Çin

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