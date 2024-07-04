Filipinler ve Çin arasında gerilim

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Filipinler Genelkurmay Başkanı General Romeo Brawner Jr, Çin hükümetinden bir heyetle Manila'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Brawner, Çin'in ihtilaflı bölgedeki Filipin güçlerine tekrar saldırması durumunda nasıl davranacakları konusunda, "Aynı düzeyde güçle karşılık vereceğiz." dedi.

Çin'in geçen seferki gibi saldırmasına izin vermeyeceklerini söyleyen Brawner, "Çin bıçak kullandıysa bizim personelimiz de bıçak kullanacak." diye konuştu.

Brawner, Çin'in ele geçirdiği yedi tüfeği iade etmesini ve zarar verdiği iki donanma botu için de yaklaşık 1 milyon 25 bin dolar ödemesini istedi. Savaş istemediklerini vurgulayan Brawner, hiçbir ülkenin Filipinler'in egemenlik haklarını çiğnemesine de izin vermeyeceklerini bildirdi.

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Filipinler, olası hipersonik füze saldırısına karşılık hazırlık yapıyor

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Brawner ayrıca Filipinler Silahlı Kuvvetleri'nin (AFP) tesislerini hipersonik füze ve diğer saldırılara karşı daha dayanıklı hale getirmek için çalıştıklarını açıkladı.

Senatör Imee Marcos'un aralarında Batanes, Subic ve IIocos'un da bulunduğu 25 bölgenin Çin'in hipersonik füzelerinin potansiyel hedefi olduğunu söylemesinin ardından Brawner, bu saldırılara karşı hazırlık yaptıklarını ve AFP tesislerini güçlendirmek için uğraştıklarını bildirdi.

Ukrayna ve İsrail'deki çatışmalarda görüldüğü üzere, füze ile insansız hava aracı saldırılarının modern savaşın getirdiği zorluklar arasında yer aldığını ifade eden Brawner, ülkeyi bu tehditlere karşı korumak için çok sayıda farklı teknolojinin olduğunu vurguladı.

Filipinler ile Çin'e ait gemilerin Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın parçası olan ve Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı'nda son dönemde karşı karşıya gelmesiyle iki ülke arasında gerilim ortaya çıkıyor.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

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Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.