Filipinler ve Çin arasında büyük gerginlik! Botlara balta ve bıçakla saldırdılar

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Filipinler ordusu, Güney Çin Denizi’ndeki Ayungin Shoal adlı resifte Filipinlere, ABD tarafından verildikten sonra bilinçli olarak karaya oturtulan 2. Dünya Savaşı’ndan kalma ABD tank çıkarma gemisi Sierra Madre’ye sevkiyat yaparken 17 Haziran’da bölgede bulunan Çin Sahil Güvenliği botlarıyla karşılaşmıştı. İki tarafın askerleri tartışmalı münhasır ekonomik bölgede yüz yüze geldi ve fiziksel gerilim tırmandı.

Filipinler ordusu dün olayla ilgili görüntüler ve açıklamalar paylaşarak şu ifadeleri kullandı;

“Çin Sahil Güvenlik'in 17 Haziran'da Ayungin Shoal'daki Sierra Madre'deki insani rotasyon ve ikmal görevi sırasındaki zorlayıcı, saldırgan ve barbarca eylemleri, iletişim ve navigasyon ekipmanları da dahil olmak üzere Filipinler ordusunun gemilerinde ciddi hasara yol açtı. Çin Sahil Güvenlik personeli de Filipinler ordusunun birliklerini yaralama tehdidi oluşturan çeşitli bıçaklı ve sivri uçlu silahları sallarken kameraya yakalandı.”

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ÇİN: HER TÜRLÜ İHLALE VE PROVOKATİF HAREKETLERE KARARLILIKLA KARŞILIK VERİRİZ

Çin Dışişleri Bakanlığı ise 17 Haziran’daki günlük basın toplantısında Güney Çin Denizi'nde Çin ile Filipinler arasında toprak meseleleri ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmazlıklar olduğunu belirterek “Filipinler'in Güney Çin Denizi'ndeki deniz altı sahanlığının kapsamına ilişkin tek taraflı beyanı, Çin'in egemenlik haklarını ve yargı yetkisini ihlal ediyor” dedi.

Filipinler’e ait gemi ve teknelerin Çin’den izin almadan ‘yasadışı bir şekilde karaya oturan askeri gemiye inşaat malzemeleri de dahil olmak üzere malzeme gönderdiğini’ ifade eden Çin Dışişleri, “Çin Sahil Güvenlik, Filipin gemilerinin yasaya uygun olarak durdurulması için gerekli kontrol tedbirlerini aldı. Olay yerindeki manevralar profesyoneldi, ölçülüydü, haklıydı ve hukuka uygundu” ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri açıklamasında ayrıca anlaşmazlıkları müzakere yoluyla ele alacağını ancak aynı zamanda denizdeki her türlü ihlale ve provokatif hareketlere ‘kararlılıkla karşılık vereceğini’ vurguladı.

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ABD, 2016'DAKİ MAHKEME KARARINI HATIRLATTI

ABD Dışişleri Bakanlığı ise olayla ilgili 18 Haziran’da yaptığı açıklamada, ABD’nin müttefiki Filipinler'in yanında olduğunu vurgulayarak Çin’in “tehlikeli ve kasıtlı olarak tazyikli su kullanması, çarpma, bloke etme manevraları ve hasarlı Filipin gemilerini itmesi, Filipinli hizmet üyelerinin hayatlarını tehlikeye atması” gibi eylemlerini kınadı.

Açıklamada “Temmuz 2016'da uluslararası bir mahkeme tarafından oybirliğiyle alınan karara göre, Çin'in, açıkça Filipinler'in münhasır ekonomik bölgesi içinde yer alan İkinci Thomas Shoal (Ayungin Shoal) resifi çevresindeki sular üzerinde herhangi bir yasal deniz hakkı iddiası bulunmamaktadır. 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca karar, Çin ve Filipinler için nihai ve yasal olarak bağlayıcıdır” ifadeleri yer aldı.