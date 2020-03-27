MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriFilipinler Genelkurmay Başkanı Santos Jr’ın koronavirüs testi pozitif çıktı
GeriDünya Filipinler Genelkurmay Başkanı Santos Jr’ın koronavirüs testi pozitif çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA- Fotoğraf: REU
Haber Giriş: 27.03.2020 - 12:26,Son Güncelleme:/

Filipinler Genelkurmay Başkanı Santos Jr’ın koronavirüs testi pozitif çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Filipinler Genelkurmay Başkanı Santos Jr’ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Abone Olgoogle-news

Filipinler Genelkurmay Başkanı Felimon Santos Jr’ın koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Filipinler Silahlı Kuvvetleri’nden (AFP) yapılan açıklamada, "Durumu iyi ve sağlığı yerinde. Görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam edecek" ifadeleri kullanıldı. Santos Jr’ın karantina altına alındığı açıklandı.

Öte yandan, Santos Jr ile temas halinde olduğu belirtilen Filipinler Savunma Sekreteri Delfin Lorenzana’nın da tedbir amaçlı karantina altına alındığı bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle