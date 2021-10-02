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Filipinler Devlet Başkanı Duterte siyaseti bırakacağını duyurdu

#Filipinler#Rodrigo Duterte#Devlet Başkanı
Filipinler Devlet Başkanı Duterte siyaseti bırakacağını duyurdu

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, görev süresi sona erdikten sonra siyaseti bırakacağını açıkladı.

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Rodrigo Duterte, görev süresi sona erdikten sonra siyaseti bırakacağını açıkladı.

Duterte yaptığı açıklamada, gelecek yıl gerçekleştirilecek seçimde aday olma planını geri çektiğini belirterek görev süresi bitince siyaseti bırakacağını bildirdi.

Filipinler yasaları, ülkede devlet başkanlarını 6 yıllık görev süresiyle sınırlandırıyor. Ülkede devlet başkan yardımcısı, devlet başkanından ayrı seçiliyor.

Filipinler'de iktidardaki PDP-Laban Partisi, 8 Eylül'de, Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'yi 2022'de yapılacak seçimde Devlet Başkan Yardımcılığına aday göstermişti.

San Fernando City'de düzenlenen PDP-Laban Partisi Ulusal Kongresi'nde konuşan Duterte, partisinin kendisini aday göstermesinin "Filipinler halkına hizmete devam etmesini sağlayacağını" belirtmişti.

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#Filipinler#Rodrigo Duterte#Devlet Başkanı