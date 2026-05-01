Dünya Haberleri

FIFA'nın planı ters tepti: Tokalaşmam

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 10:00

FIFA Kongresi’nde Gianni Infantino’nun Filistinli ve İsrailli temsilcileri tokalaştırma girişimi, sahnede yaşanan retle krize dönüştü. Filistin Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Susan Shalabi, Infantino’nun girişimine sert tepki göstererek "tokalaşmam" ifadesini kullandı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun, Filistinli ve İsrailli delegeleri sahnede tokalaştırma girişimi büyük bir krize dönüştü. Vancouver’da düzenlenen 76. FIFA Kongresi’nde yaşanan gerilim, diplomatik sınırların spor sahnesine nasıl yansıdığını bir kez daha gözler önüne serdi.

SAHNEDE GERİLİM: TOKALAŞMAYI REDDETTİ

Infantino, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Rajoub ile İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Basim Sheikh Suliman’ı sahneye davet ederek bir “barış pozu” vermelerini istedi.

Ancak Rajoub, Suliman ile aynı karede yer almayı ve tokalaşmayı reddetti. Bu gelişme kongre salonunda dikkat çeken bir gerilime yol açtı.

“BARIŞ POZU” PLANI TERS TEPTİ

İngiliz gazetesi The Guardian'da yer alan habere göre, Infantino’nun bu girişimi, başkanlığa yeniden adaylığını açıklamadan önce sembolik bir mesaj vermeyi amaçlıyordu.

Ancak plan beklenen etkiyi yaratmadı ve ters tepti.

İNFANTINO GERİ ADIM ATMADI

Yaşanan krizin ardından yeniden sahneye çıkan Infantino, taraflara çağrıda bulundu:

“Başkan Rajoub, Başkan Yardımcısı Suliman, birlikte çalışacağız. Çocuklara umut vermek için birlikte çalışalım. Bunlar karmaşık meseleler.”

SERT TEPKİ: TOKALAŞAMAM

Filistin Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Susan Shalabi, Rajoub’un tepkisini şu sözlerle aktardı:

“İsraillilerin faşizmlerini ve soykırımlarını aklamak için getirdikleri biriyle tokalaşamam. Biz acı çekiyoruz.”

YENİDEN ADAY OLACAĞINI AÇIKLADI

Tüm bu gerilime rağmen Infantino, uzun süredir beklenen kararını duyurarak FIFA başkanlığı için yeniden aday olacağını açıkladı.

“Gelecek yıl FIFA başkanlığı seçimlerine aday olacağımı teyit etmek istiyorum. Bunu ilk bilenlerin siz olmasını istedim. Teşvik ve desteğiniz için teşekkür ederim.” dedi.

RAKİPSİZ SEÇİM BEKLENTİSİ

Seçimin, Fas’ın başkenti Rabat’ta düzenlenecek FIFA Kongresi’nde yapılacağı belirtilirken, Infantino’nun karşısına güçlü bir rakip çıkmasının beklenmediği ifade edildi.

