FIFA Başkanı’nı duygulandırdı

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında 24 Eylül’de Manhattan’daki Ziegfeld Balo Salonu’nda gerçekleşen Atlantik Konseyi (Atlantic Council) 2025 Küresel Vatandaş Ödülleri (The 2025 Global Citizen Awards) törenine yaklaşık 700 lider ve pek çok ünlü isim katıldı. FIFA Başkanı Infantino, Arjantin Cumhurbaşkanı Milei ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a ödülleri takdim edilirken, gecenin sonunda da Karahan sahneye davet edildi. İtalyan Besteci Giacomo Puccini’nin “Nessun Dorma” eserini seslendiren Karahan, salondan büyük alkış aldı. Karahan’ın boynuna sarılarak bir fotoğraf çektiren Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, İtalyan olduğu için çok duygulandığını, gözyaşları içinde şarkıyı dinlediğini söyleyerek, mutlaka FIFA organizasyonlarında da sahne almasını istedi.

Murat Karahan performansıyla büyük alkış aldı.

CENTRAL PARK’tA ARYALAR

Karahan ayrıca aynı günün sabahında ise New York City’de Central Park’ta da sahne aldı. Alvise Casellati’nin şefliğinde “Opera Italiana is in the air” organizasyonunda yer alan Karahan, ünlü Soprano Leah Hawkins ile birlikte Nessun Dorma, Cavalleria Rusticana, La Traviata, Aida gibi ünlü İtalyan bestecilerin eserlerini seslendirdi.

TÜRK SANATÇI OLARAK ÇOK MUTLU OLDUM

ABD’de verdiği iki konserde de seyirciler üzerinde büyük etki bırakan Karahan, yaşadıklarını Hürriyet’e şöyle aktardı: “‘Opera Italiana is in The Air’, konser serileri İtalyanlar ve Amerikalılar tarafından ortaklaşa düzenlenen bir organizasyon. Daha önceki yıllarda da bana buradan teklif gelmişti; ama çok fazla yoğun olduğum için gidememiştim. Bu sene fırsat buldum, Mayıs ayında Washington DC’de bir konser gerçekleştirdik. Yine aynısı bu sefer Central Park’ta düzenlendi. Muhteşem bir konser oldu gerçekten. Bugüne kadar kariyerimde birçok büyük operada ve sahnede yer aldım. Bu da bambaşka bir duyguydu. New York’taki ilk konserimdi. Muhteşem bir seyirci vardı. Muhteşem bir alkış ve tezahürat oldu sonunda da. Çok mutlu etti tabii bir Türk sanatçı olarak. Amerika’nın, dünyanın en önemli şehirlerinden birinin tam ortasında, Central Park gibi ikonik bir yerde, bir Türk sanatçı ülkesini bu şekilde temsil ediyor... Çok büyük bir mutluluk."

