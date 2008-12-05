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Fidel Castro: Obama ile görüşebilirim

Küba Devlet Başkanı Raul Castro'dan sonra ağabeyi, devrim lideri Fidel Castro da ABD'nin 20 Ocak'ta göreve başlayacak, ülkenin ilk zenci başkanı Barack Obama ile görüşebileceğini açıkladı.

2006'daki bağırsak ameliyatından sonra yetkileri kardeşi Raul Castro'ya devreden Fidel Castro, devlet yayın organındaki makalesinde, Obama ile görüşerek kırk yıllık düşmanlığı yumuşatabileceklerini belirtti.

1959'daki gerilla devrimiyle iktidara gelen komünist lider Fidel Castro, “Küba'ya ABD'nin uyguladığı yaptırımları tedricen kaldırabileceğini belirten Obama ile Küba yönetiminin temas kurabileceğini” ifade etti.

Raul Castro, Obama ile ABD'nin Küba'nın güneyindeki toprağı Guantanamo Körfezi üssünde görüşebileceğini söylemişti. Raul Castro Obama ile görüşürse bu 50 yıldır Küba Devlet Başkanının ABD Başkanı ile yapacağı ilk görüşme olacak.
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