Fidan’dan Trump’a İsrail yanıtı: Önce 1967 sınırları ve iki devletli çözüm

ABD Başkanı Donald Trump’ın, geçen hafta Ortadoğu liderleriyle yaptığı bir görüşmede Türkiye’yi, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini amaçlayan İbrahim Anlaşmaları’na katılmaya davet etmesini değerlendiren Fidan, Türkiye’nin 1949’tan bu yana İsrail ile diplomatik ilişkisi olduğunu söyledi. Fidan, Gazze’deki soykırım öncesinde iki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara ulaştığını hatırlatarak, “İsrail’in Filistinlileri öldürmeyi ve Gazze halkının gıda, barınma, ilaç ve su gibi temel ihtiyaçlara erişimini engellemeyi bırakması gerekiyor. Bu şartlar yerine getirilirse normal hayata dönebiliriz. Biz iki devletli çözüm istiyoruz” şeklinde konuştu.

TEL AVİV’E ÇAĞRI

Bölgesel istikrar için tüm aktörlerin birbirlerinin toprak bütünlüğü, egemenliği ve güvenliğine saygı duyması gerektiğini vurgulayan Fidan, son gelişmelerden ders çıkarılması halinde kalıcı bir iş birliğinin kurulabileceğini belirtti. Bu doğrultuda Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Körfez ülkelerini kapsayan bir bölgesel platform öneren Fidan, normalleşme sürecine bağlı olarak İran’ın da bu yapıya dahil olabileceğini ifade etti. İsrail’in de 1967 sınırları dahilinde bağımsız bir Filistin devletini tanıması şartıyla bu oluşumda yer alabileceğini kaydeden Fidan, “Bu sorun çözüldüğü takdirde, İsrail’in güvenliği de bölge ülkelerinin güvencesi altına girecektir” değerlendirmesinde bulundu.

JAPONYA İLE ORTAK ÇALIŞABİLİRİZ

Türkiye’nin ortak üretim de dahil olmak üzere Japonya ile İHA alanında işbirliğine açık olduğunu söyleyen Bakan Fidan, “Türkiye ve Japonya tamamlayıcı yeteneklere sahip ve karşılıklı fayda sağlayacak iş birliği için güçlü bir potansiyel olduğuna inanıyoruz. Türk İHA teknolojileri farklı operasyonel ortamlarda kendini kanıtlamıştır ve özellikle kıyı ve sınır güvenliği gibi alanlarda Japonya ile ortak geliştirme ve ortak üretim açısından değerli fırsatlar sunabilir” ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA HİÇ OLMADIĞI KADAR YAKIN

ABD ile İran arasında devam eden müzakerelere de değinen Fidan, anlaşmanın hiç olmadığı kadar yakın olduğunu söyledi. “Görüşmeler Hürmüz Boğazı’na odaklanıyor. Abluka hem İran’a hem de ABD’ye çok fazla baskı uyguluyor. Enerji güvenliği, gıda güvenliği ve artan fiyatlar açısından uluslararası etkisi çok büyük. ABD ve İran çatışmalara son verme noktasında anlaşabilirse Gazze için barış planı temasları hız kazanabilir” şeklinde konuştu. Bakan Fidan ayrıca Türkiye, Japonya, Güney Kore, Avustralya, Kanada, Suudi Arabistan, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi orta ölçekli güçlerin çok daha yakın bir şekilde iş birliği yapması gerektiğini vurguladı.