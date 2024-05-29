Fidan’dan NATO’ya müttefiklik ruhu hatırlatması “Terör örgütleriyle ilişki kurmayın”

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere yarın Prag’da olacak. Toplantının gündeminde Temmuz ayında Washington’da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları zirvesinin hazırlıklarının yanısıra caydırıcılık ve savunma bağlantılı başlıklar var. Ayrıca Ukrayna ve NATO’nun genişlemesi de önemli başlıklardan.



Türkiye’nin ise Washington zirvesinde iki önemli önceliği var. Birincisi müttefikler arasında savunma ticaretinin önündeki kısıtlamaların ve engellerin kaldırılması. İkinci başlık ise 2023 yılında düzenlenen Vilnius zirvesinde terörle mücadele konusunda alınan kararların takibi.



FİDAN YAPTIRIM VE KISITLAMALARIN KALDIRILMASINI İSTEYECEK



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hem katılacağı toplantılarda hem de toplantı marjında yapılacak ikili görüşmelerde Türkiye’nin müttefiklik ruhuna uygun davranılması konusundaki beklentisini dile getirecek. Bu doğrultuda Bakan Fidan’ın savunma sanayii alanındaki yaptırım, kısıtlama ve engellemelerin tamamen kaldırılması gerektiğinin altını çizmesi ve Vilnius Zirvesinde verilen sözlerin tutulması beklentisini dile getirmesi bekleniyor.



Kaynaklar, kısıtlama ve engellemelerin sadece ülkelerin ulusal savunma kapasitelerine değil, NATO ittifakının caydırıcılık ve savunma gayretlerine ve kapasitesine de zarar verdiğini belirtiyor.



KRİTİK BAŞLIK TERÖRLE MÜCADELE



Terörle mücadelenin NATO’nun savunma ve caydırıcılık yapılanmasıyla doğrudan bağlantılı olduğunun altını çizen kaynaklar, “Terör ittifaka yönelik iki ana tehditten biridir” ifadesini kullanıyor. Bakan Fidan’ın da hem toplantılarda hem de ikili görüşmelerinde bu doğrultuda net mesajlar vereceği belirtiliyor.



Edinilen bilgilere göre Fidan, terörizmle mücadele konusundaki uluslararası çabalara NATO’nun katkısının artması gerektiğinin altını çizecek. Ayrıca başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye’nin beklentilerini bir kez daha dile getirilecek ve terör örgütleriyle çıkar temelli ortak ilişkilere girilmesinden derhal vazgeçilmesi çağrısı yapacak.