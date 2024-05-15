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Fidan’dan Avusturyalı bakana sert yanıt: ‘Savaş sebepsiz çıkmadı’

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#Hakan Fidan#Avusturya#Alexander Schallenberg
Fidan’dan Avusturyalı bakana sert yanıt: ‘Savaş sebepsiz çıkmadı’
Gonca Şenay
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 07:00

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’i ağırladı. İki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında Avusturya Dışişleri Bakanı 7 Ekim’de Hamas’ın düzenlediği saldırıda kaçırılanlardan birinin Avusturya vatandaşı olduğunu belirterek Türkiye ile Katar’dan bu kişinin serbest bırakılması için yardım istediklerini söyledi.

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Hamas’ı terör örgütü olarak niteleyen konuk bakan “Kim başladı, bunu düşünmemiz gerek. Olaylar Hamas’ın 7 Ekim’deki gaddar saldırısıyla başladı” ifadesini kullandı. Bakan Fidan’ın Avusturyalı mevkidaşına sert yanıtı dikkat çekti. Fidan özetle şunları söyledi: “Masum Yahudilerin toplama kamplarında öldürülmesi ne kadar yanlışsa bugün masum Filistinli çocukların yataklarında bombalarla öldürülmesi o kadar yanlış. Buradaki savaş durup dururken ortaya çıkan bir savaş değildir. Bir işgal var. Uluslararası toplum bu durumda hiçbir şey yapamadı. 7 Ekim’de sivillerin öldürülmesini Türkiye olarak kınadık. İsrail’in daha sonra binlerce Filistinliyi sistematik bir şekilde öldürmesi, koca bir yerleşim yerinin yaşanamaz hale getirilmesi bir insanlık suçudur. Hamas bir direniş hareketidir, terör hareketi değildir. Kendi topraklarını savunan bir silahlı direnişle karşı karşıyayız.   

 

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#Hakan Fidan#Avusturya#Alexander Schallenberg

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