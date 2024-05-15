Fidan’dan Avusturyalı bakana sert yanıt: ‘Savaş sebepsiz çıkmadı’

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Hamas’ı terör örgütü olarak niteleyen konuk bakan “Kim başladı, bunu düşünmemiz gerek. Olaylar Hamas’ın 7 Ekim’deki gaddar saldırısıyla başladı” ifadesini kullandı. Bakan Fidan’ın Avusturyalı mevkidaşına sert yanıtı dikkat çekti. Fidan özetle şunları söyledi: “Masum Yahudilerin toplama kamplarında öldürülmesi ne kadar yanlışsa bugün masum Filistinli çocukların yataklarında bombalarla öldürülmesi o kadar yanlış. Buradaki savaş durup dururken ortaya çıkan bir savaş değildir. Bir işgal var. Uluslararası toplum bu durumda hiçbir şey yapamadı. 7 Ekim’de sivillerin öldürülmesini Türkiye olarak kınadık. İsrail’in daha sonra binlerce Filistinliyi sistematik bir şekilde öldürmesi, koca bir yerleşim yerinin yaşanamaz hale getirilmesi bir insanlık suçudur. Hamas bir direniş hareketidir, terör hareketi değildir. Kendi topraklarını savunan bir silahlı direnişle karşı karşıyayız.