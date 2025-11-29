Fidan Wadephul görüşmesinde ‘yeni sayfa’ vurgusu: ‘Türkiye SAFE’te yer almalı’

Haberin Devamı

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, göreve başlamasından bu yana ilk kez dün Almanya’ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile bir araya geldi. Alman Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan ve bir saati aşkın süren görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında iki bakan Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinden, Avrupa SAFE güvenlik mekanizmasındaki rolüne birçok kritik konuya değindi, iki ülke arasındaki ilişkilerin özel olduğuna vurgu yaptı.

‘TÜRKİYE BÖLGEDE ETKİN’

Sözlerine “Hakan, Berlin’e hoş geldin” diyerek başlayan Wadephul, Türkiye’nin bölgesel sorunlardaki aktif rolüne dikkat çekti. “Biz burada Berlin’de birbirimizle konuşurken, Ukrayna’daki Rus saldırganlığı devam ediyor. Sevgili Hakan, ülken gerçekten de bu çatışmada sürekli arabuluculuğa hazır oldu ve değerli katkılarda bulundu” diyerek Türkiye’nin Ukrayna savaşındaki etkinliğine vurgu yapan Alman Bakan, Ankara’nın Gazze’de ateşkesin sağlanmasında Hamas’a etki edebilen bir aktör olarak önemli katkılarda bulunduğunun altını çizdi. Geçen ay Suriye’ye resmi ziyaret yapan Wadephul, Almanya ve Türkiye’nin çok sayıda Suriyeli’ye ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek, iki ülkenin bu konuda çıkarlarının örtüştüğünü belirtti.

‘YENİ SAYFA ZAMANI’

Türkiye’nin birçok alanda çok kilit ortak görevler üstlendiğinin altını çizen Bakan Wadephul, ülkesinin Türkiye için AB yolunda “güvenilir ortağı” olacağını söyledi. “AB ve Türkiye arasındaki ilişkileri de tabii ki güçlendirmek istiyoruz. Elbette ki Kopenhag Kriterleri bağlayıcı şartlardır, bunların pazarlığı söz konusu değil” diyen Wadephul, “Türkiye Avrupa Birliği’ne girmek istiyorsa, Almanya her zaman güvenilir ve dost bir ortağı olacaktır. Sevgili Hakan, ülkelerimiz ve toplumlarımız son derece yakın bağlarla birbirleriyle bağlantılı. Çok büyük bir potansiyel var. Şimdi yeni bir sayfa açma zamanı gelmiştir” ifadelerini kullandı.

İki ülkenin savunma sanayisindeki işbirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Alman Bakan, Türkiye’nin Avrupa Güvenlik Eylem Programı’ndaki (SAFE) rolüne ilişkin ise, “SAFE mekanizmasının Türkiye’yi de kapsaması gerektiğine inanıyorum. Daha önce de altını çizdim, Türkiye her zaman güvenilir bir NATO müttefikimiz olmuştur” dedi.

‘KRİTER OYUNUN KURALI’

Dışişleri Bakanı Fidan da iki ülke arasındaki ilişikilerin son derece önemli olduğunu vurguladı. Fidan, Almanya’nın Türkiye’nin Avrupa’daki birinci, dünya genelinde ise en büyük ihracat pazarı olduğunu ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 60 milyar dolara ulaştığına dikkati çekti, iki ülkenin birçok konuda örtüşen çıkarları olduğunu söyledi. Bakan Fidan, Türkiye’nin AB üyeliğinde kriter bazlı değerlendirmede bir sorun görmediğini, bunun “oyunun bir kuralı olduğunu” belirtirken, asıl sorunun sürecin ilerlememesi olduğunun altını çizdi.

‘TARİHİ FIRSATLAR KAÇIYOR’

Temel sorunun fasıllarının açılmaması olduğuna işaret eden Bakan Fidan, Türkiye’nin bu yöndeki beklentisinin sürdüğünü vurguladı. Fidan, gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi, Schengen vizesinde yaşanan sıkıntıların aşılması gibi çözülmesi gereken öncelikli sorunlar olduğunu da dile getirdi, “Avrupa Birliği üyesi olmak Türkiye’nin stratejik hedefi olmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin de Avrupa’nın güvenliğinin bir parçası olduğunu ifade eden Fidan, “Türkiye’nin AB üyeliği gerçekleşene kadar tartışmaların yaratıcı formatta yürütülmesi gerektiğini” söyledi. Fidan, “Bizim protokol sorunlarından dolayı bazı tarihi fırsatları kaçırmamıza gerek yok” ifadelerini kullandı. Öte yandan Fidan, görüşme sonrası, Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliğinde Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar ile de bir araya geldi.